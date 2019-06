Bei Fußballspielen sieht man Uli Hoeneß meist nur kurz die Faust ballen, vielleicht noch kurz mit Karl-Heinz Rummenigge abklatschen. Im Basketball ist der Präsident des FC Bayern näher dran - oder der Basketball ist Uli Hoeneß näher. Kurz nach der Schlusssirene des dritten Finalspiels der BBL stürmte Hoeneß aufs Parkett der Münchner Halle. Innig drückte er Marko Pesic an sich, den Geschäftsführer und Chef-Strategen bei seinen Basketballern, dann fiel er noch Danilo Barthel um den Hals, dem Kapitän.

"Überragend", sagte Hoeneß anschließend, "das war auch heute wieder eine überragende Leistung". Zu verstehen war er dabei kaum, das Publikum tobte nach diesem Thriller noch immer frenetisch, auf dem Feld übergossen sich unterdessen Spieler, Trainer und Betreuer nach dem dritten Sieg gegen Alba Berlin mit Weißbier aus Drei-Liter-Gläsern. Einiges ist dann doch wie beim Fußball.

Matthias Balk/ DPA Trainer Dejan Radonjic bekommt eine Bierdusche verpasst

Das dramatische 93:87 nach Verlängerung war beste Werbung für den Basketball, in einem Spiel, das die Gäste lange dominierten. 14 Punkte Vorsprung zur Halbzeit, immer noch elf vor dem letzten Viertel, man durfte sich schon seelisch einstellen auf ein viertes Finalspiel am Dienstag in Berlin - bevor die Bayern mit einem phänomenalen Endspurt die Verlängerung erzwangen und dort souverän Spiel und Meisterschaft gewannen.

Die nächste Liga ist immer die schwerste

Dabei war gleich nach der erfolgreichen Titelverteidigung schon zu spüren, dass die zweite Meisterschaft in Serie für den selbstbewussten Anspruch des FC Bayern erst der Anfang gewesen sein soll. Ein nächster Schritt auf dem Weg zu Europas Spitze. In der Bundesliga dominieren sie schon. Nun wollen sie auch international angreifen und sich in den nächsten zwei Jahren in Europas Spitze etablieren.

In ihrem ersten Jahr in der Euroleague, dem Pendant zur Champions League im Fußball, hatten sich die Münchner wacker geschlagen, mit 14 Siegen aus 30 Spielen die Viertelfinal-Playoffs aber knapp verpasst. Das soll sich nun ändern, noch am Sonntagabend gab Uli Hoeneß die Playoffs als Ziel für die nächste Saison aus.

Alexander Hassenstein/ Getty Images Hoeneß und Radonjic umarmen sich

Ab 2021, in zwei Jahren, wenn die Bayern im Olympiapark in einer neuen Halle für 11.500 Zuschauer spielen, wollen sie sich, wie Pesic sagt, dauerhaft unter den Top Acht etablieren und danach auch die Endspiel-Turniere der Final Four angreifen. Das Projekt Bayern 21. Der FC Bayern in einer Reihe mit Real Madrid, FC Barcelona, Fenerbahce, so stellen sie sich das langfristig vor.

Mehr Geld, verlängerte Verträge

Dafür werden die Bayern-Basketballer ab nächstem Jahr den Etat von derzeit gut 20 Millionen Euro noch mal aufstocken, den Kader weitestgehend zusammenhalten und höchstens punktuell verstärken. Dazu haben der Trainer, der nach guter alter Balkanschule auf eine starke Defensive ausgerichtete Montenegriner Dejan Radonjic, und Sportdirektor Daniele Baiesi ihre Verträge bereits bis Ende kommender Saison verlängert. Und auch der Geschäftsführer wird bleiben: Pesic, der in einem sportlichen Tief der Bayern 2016 schon frustriert an Abschied dachte und der gestern bekannte: "Es war Uli Hoeneß, der mich damals überredet hatte, noch zwei Jahre zu bleiben und dann weiterzusehen."

Die Folgen für die Bundesliga sind indes noch nicht absehbar, denkbar sind zwei Szenarien. Entweder: Die Bayern dominieren die Bundesliga weiterhin nach Belieben wie dieses Jahr. 31 Siege aus 34 Spielen in der Hauptrunde, danach in den Playoffs 3:0-Erfolge gegen Braunschweig, Vechta, Berlin. Oder: Die Bayern, die in den nächsten zwei Spielzeiten mit einer Wildcard in der Euroleague antreten, erhalten dort die A-Lizenz. Die würde ihnen ein automatisches Startrecht garantieren, völlig unabhängig von der Platzierung in der nationalen Meisterschaft.

Denkbar wäre dann, dass die Bayern aufgrund der großen Mehrfachbelastung (je 34 Spiele in den Hauptrunden der Euroleague und der Bundesliga, noch ohne Playoffs) mit zwei unterschiedlichen Teams antreten, einer A- und einer B-Formation. Ähnliches könnte auch für Alba gelten, schließlich haben sich auch die Berliner für die kommende Euroleague qualifiziert.

Möglich, dass die Bundesliga dann wenigstens etwas näher zusammenrückt und wieder spannender wird. Langfristig dürften aber München und Berlin auch weiterhin den Titel unter sich ausspielen. Bayern gegen Alba, das könnte auf absehbare Zeit der Endspielklassiker der Zukunft zu werden. Langweilig ist das nicht. Aber nur wenige Jahre, nachdem die BBL darüber jubelte, dass der FC Bayern einsteigt und der Liga seinen Ruhm verleiht, ist diese Liga schon drauf und dran, dem FC Bayern zu klein zu werden. Das kommt einem nicht unbekannt vor.