Der Deutsche Basketball-Meister Bayern München hat Thomas Joseph "TJ" Bray von Rasta Vechta verpflichtet. Der Spielmacher, der mit dem Aufsteiger in der vergangenen Saison überraschend bis ins Playoff-Halbfinale eingezogen war, unterschrieb einen Vertrag für zwei Jahre.

"Er ist eine der Entdeckungen der vergangenen Saison, doch wir verfolgen seinen Weg schon etwas länger", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi. "TJ ist ein sehr vielseitiger Spieler, ein großer Guard mit hoher Spielintelligenz an beiden Seiten des Feldes und einem herausragenden Passspiel."

Der 27-jährige US-Amerikaner war mit einem Durchschnittswert von 8,1 Assists pro Spiel in der Hauptrunde und den Playoffs der beste Passgeber der vergangenen BBL-Saison. Mit Vechta hatte es Bray bis ins Playoff-Halbfinale geschafft, scheiterte dort aber am FC Bayern. In der Hauptrunde hatte er die Vechtaer mit elf Vorlagen zu einem sensationellen Sieg gegen den späteren Deutschen Meister geführt.