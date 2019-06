Der FC Bayern München ist deutscher Basketball-Meister. Die Münchner gewannen zu Hause gegen Alba Berlin mit 93:88 nach Verlängerung und entschieden damit auch die dritte Partie in der Finalserie für sich.

"Das war kein Spiel für schwache Nerven", sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß, der für das Finale seinen Urlaub unterbrochen hatte, nach der Partie. "Es war eine überragende Leistung."

Vor 6500 Zuschauern in München erwischten die Bayern den besseren Start und zogen früh auf 11:5 davon. Aber Alba kämpfte sich in die Partie und ging kurz vor Ende des ersten Viertels erstmals in Führung - und die gaben sie lange Zeit nicht ab. Zur Pause führte Berlin mit 46:32.

Dank Schlussspurt in die Verlängerung

Nach dem Seitenwechsel tat sich Bayern zunächst weiter schwer und schaffte es lange nicht, den Rückstand entscheidend zu verkürzen. Nach dem dritten Viertel lag der Titelverteidiger mit elf Punkten zurück. Im Schlussabschnitt legte der Meister dann aber zwischendurch einen 11:0-Lauf hin und glich kurz vor Ende der regulären Spielzeit aus. Das Spiel ging in die Verlängerung, in der die Bayern die Partie für sich entschieden.

Bester Punkter war Bayerns Vladimir Lucic mit 23 Zählern. Bei den Berlinern war Peyton Siva (21) der Topscorer. Münchens Nihad Djedovic wurde nach der Partie als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet.

Für die Münchner ist es nach 1954, 1955, 2014 und 2018 der fünfte Meistertitel. Der Mannschaft von Coach Radonjic glückte mit dem 3:0-Erfolg das Kunststück, keine Niederlage in den Playoffs zu kassieren. Das war zuvor nur Bayer Leverkusen (1991/92 und 1993/94), ALBA (1997/98 und 2001/02) sowie Brose Bamberg (2015/16) gelungen.