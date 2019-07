Basketball Bayern München verpflichtet NBA-Star Greg Monroe

Bayern München bekommt Verstärkung: Der US-amerikanische Center Greg Monroe wechselt zum deutschen Basketball-Meister. Der 29-Jährige hat 632 NBA-Einsätzen vorzuweisen und spielte zuletzt für die Philadelphia 76ers. Im Schnitt holte der 2,11 Meter große Linkshänder in der vergangenen Saison 13,2 Punkte und 8,3 Rebounds pro Partie.

Monroe unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Münchnern. "Sein enormes Talent und seine NBA-Erfahrung werden unser Team, unseren Klub und unsere Basketball-Community in München voranbringen", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi.

Schon am Mittwoch hatten die Bayern in Flügelspieler Josh Huestis einen Spieler mit NBA-Erfahrung verpflichtet. Derrick Williams hatte die Münchner in Richtung Fenerbahce Istanbul verlassen.