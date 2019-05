US-Basketballer in Deutschland Von der NBA geträumt, Neustadt bekommen

"Wow", ruft der Amerikaner in die Nacht. "Ich bin in Germany, Mann!" Die hohen Häuser, die breite Autobahn vor ihm, die vielen Lichter. So hat sich Brandon Roberts Deutschland gar nicht vorgestellt. Doch als die Lichter immer kleiner werden, die Straßen dunkler und fast, dreht sich der Amerikaner etwas besorgt zum Fahrersitz. "Coach?" sagt er. "Der Ort, an den wir fahren - ist der urban oder eher ländlich?" Basketballtrainer Allen Smith muss ein Lachen unterdrücken. "Er ist definitiv nicht urban."

Brandon Roberts, 23 Jahre alt, 1,78 Meter groß, fährt mit seinem neuen Trainer vom Flughafen Hannover nach Neustadt am Rübenberge. Eine kleine Stadt auf großer Fläche, 45.000 Einwohner, aber sehr viele Felder. Hier spielen die Neustadt Shooters in der ersten Regionalliga. Point Guard Brandon soll beim Aufstieg in die zweite Bundesliga helfen.

Wer es nicht in die NBA schafft, geht ins Ausland

Zuhause in Alabama hat Brandon an einem kleinen College gespielt. Als Hochschulsport ist Basketball in den USA riesig: Mehr als 1000 Colleges haben ihre eigenen Mannschaften, die Meisterschaften werden jedes Jahr von mehr als 20 Millionen Zuschauern im Fernsehen verfolgt. Viele Spieler träumen von einem Vertrag in der Profiliga NBA. Wer das schafft, verdient Millionen. Doch die Konkurrenz ist riesig. Denn jeden Sommer werden nur 60 Spieler für die NBA ausgewählt. Nur etwa die Hälfte spielt tatsächlich in der darauffolgenden Saison. Und abseits der Profiliga lässt sich in den USA mit Basketball kein Geld verdienen. Es gibt keine Vereinsstruktur wie in Deutschland.

Wer trotzdem Profi werden will, geht wie Brandon ins Ausland. Auch in untere Ligen, in der Hoffnung, aufzusteigen oder entdeckt zu werden. In den meisten deutschen Mannschaften von der Regionalliga aufwärts spielen US-Amerikaner. Oft werden die "400-Euro-Amis" als Naivlinge belächelt. Aber es gibt immer wieder Spieler, die es nach oben schaffen. Ricky Hickmann etwa, der sich eine Saison beim Regionalligisten BG 74 Göttingen verdingte - und heute mit Bamberg in der Euro-League spielt. Solche Karrieren halten den Traum am Leben.

Eigentlich war der Traum schon abgehakt

Der Kontakt zwischen Brandon und Coach Smith entstand über einen gemeinsamen Bekannten. Brandon hat den Vertrag unterschrieben, ohne jemals in Neustadt gewesen zu sein. Hier gibt es keine große Halle, keine Cheerleader, Namenssponsor ist der Malerbetrieb Temps.

Eigentlich hatte Brandon den Traum, Profi zu werden, schon abgehakt. Er hat in einem Baumarkt gearbeitet, Regale gefüllt und Kisten geschleppt. Seine kleine Tochter war gerade sechs Monate alt, als die Anfrage aus Niedersachsen kam: Das Team voranbringen - für rund 900 Euro im Monat. Wenn er zusätzlich als Jugendtrainer jobbt. Brandon sagte sofort zu. Nichts sei für ihn wichtiger als Basketball.

An einem Sommerabend in der Neustädter Turnhalle steht die Luft. 45 Grad, keine Klimaanlage. Coach Smith jagt sein Team beim Linienlauf durch die Halle. Aber Brandons Augen leuchten: Endlich hat er einen Ball in der Hand und bekommt Geld dafür. Außer ihm ist nur ein weiterer Spieler fest angestellt. Die anderen sind Studenten, Auszubildende, Minijobber. Oft seien Amerikaner arrogant, heißt es in der Mannschaft, hielten sich "für die Coolsten". Aber Brandon etabliert sich schnell in der Mannschaft, gilt als ehrgeiziger, aber freundlicher Teamspieler, der die anderen anspornt.

Doch seine Mannschaft startet schwach in die Saison, verliert die ersten Spiele. Und schon vor der Winterpause sind die Aufstiegsträume geplatzt. In der Rückrunde geht es sogar darum, nicht abzusteigen. Brandon fühlt sich unter Druck. "Der Typ von der Lokalzeitung hat geschrieben, dass ich die Teamleistung negativ beeinflusse", sagt er. "Dass ich die Erwartungen an einen Importspieler nicht erfülle." Es ärgert ihn. "Immer, wenn das Team verliert, ist automatisch der Amerikaner schuld."

Manche Vereine halten in Verträgen fest, dass verletzte oder erkrankte Spieler ohne Weiteres nach Hause geschickt werden können. Dann kommt eben ein Neuer. Das Angebot ist groß genug: Selbst kleine Vereine wie die Neustadt Shooters erhalten vor der Saison zwischen 20 und 30 Anfragen von Spielern am Tag.

Brandon will um jeden Preis durchhalten, seine Chance in Deutschland nutzen. Wenn alles gut läuft, wird es nicht sein letztes Jahr in Deutschland. Denn dann beginnt hier seine Profikarriere. Einen Plan B gibt es nicht.

Die freien Journalisten Fabienne Hurst und Patrick Wulf haben Brandon Roberts für die NDR Sportclub Story eine Saison lang begleitet: Die 30-minütige Dokumentation "Deutschland für ein Jahr - der große Traum vom Profibasketball" läuft am Sonntag, den 5. Mai um 23:35 Uhr im NDR Fernsehen - und in der Mediathek.