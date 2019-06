In Hamburg beginnt die Weltmeisterschaft im Beachvolleyball. Bis zum 7. Juli werden 96 Teams aus 38 Nationen um ein Preisgeld in Höhe von einer Million US-Dollar spielen. Als der Sport vor fast 100 Jahren erstmals betrieben wurde, war das natürlich nicht abzusehen gewesen.

Die Geschichte der Anfänge des Beachvolleyball ist eine von Zufällen und Fragezeichen. Bis heute ist nicht ganz geklärt, wo es begann. Der Volleyball-Weltverband FIVB schreibt auf seiner Internetseite, dass der "wahre Ursprung sehr wahrscheinlich 1915 an den Stränden von Hawaii" liege. In Honolulus Kalakaua Avenue, Hausnummer 2909, soll das gewesen sein. Dies ist die Adresse des 1908 gegründeten Outrigger Canoe Club, einem Privatklub am Waikiki Beach.

Hier konnten und können die Mitglieder ihre Freizeit mit reichlich Aktivitäten auf und am Wasser verbringen. Doch 1915 herrschte bei Ebbe oder schlechten Bedingungen unter Schwimmern und Kanuten schon mal Langeweile. Das brachte George David Center auf eine Idee. Der Trainer habe einen Volleyball und ein Fischernetz besorgt, sagt sein Großneffe Jay Anderson. "Und da er keinen geeigneten Platz für ein Volleyballfeld fand, steckte er eines am Strand ab. Dort wurde dann das erste Beachvolleyball-Match der Sportgeschichte gespielt", sagt Anderson. Auf der Klub-Homepage ist Centers Innovation als "sand volleyball" festgehalten.

Für die Sieger gab es Freibier

Während auf Hawaii mit Sechser-Teams gespielt wurde, stehen sich am Strand von Santa Monica in Südkalifornien seit 1930 Duos am Netz gegenüber. Allerdings notgedrungen. Denn Paul Johnson hatte hier an einem Sommertag jenes Jahres im Santa Monica Athletic Club ein Sechser-Turnier organisiert - doch neben ihm erschienen nur drei weitere Spieler. Die Lösung: ein Match zwei gegen zwei. "Sie glaubten nicht, dass zwei Spieler das ganze Feld abdecken könnten, zogen deshalb Linien in den Sand und unterteilten die Fläche in vier Viertel", heißt es im Buch "Sands of Time - The History of Beach Volleyball". Schnell sei klar geworden, dass zwei Akteure sehr wohl genügen, um die gesamte Spielfläche zu verteidigen.

Der neue Sport war während der Zeit der Großen Depression eine willkommene und kostengünstige Ablenkung vom tristen Alltag. 1948 wurde beim Turnier in Los Angeles erstmals ein Preis ausgerufen - ein Kasten Pepsi. In den Fünfziger- und Sechzigerjahren wurde Beachvolleyball an den kalifornischen Stränden immer populärer - und gehörte bald, wie Surfen, zum Lifestyle. Durchtrainierte Athleten, lange Sommernächte und noch längere Partys - California dreamin'. Die Zuschauer saßen bei den Spielen dicht gedrängt direkt an den Außenlinien. Für die Sieger gab es Trophäen, einen Handschlag und Freibier. An Geld dachte noch niemand.

Der Beachvolleyball zog Prominenz an. Am Sorrento Beach nahe der berühmten Santa Monica Pier wurden die Beatles beim Spielen gesichtet; der damalige US-Präsident, John F. Kennedy, schaute beim ersten offiziellen Turnier an ebenjenem Strand vorbei. In den Siebzigerjahren sorgte Wilt Chamberlain dafür, dass Beachvolleyball über die Strände von Hawaii und Kalifornien hinaus bekannt wird. Der 2,16 Meter lange Basketballprofi, viermalige MVP und einzige Profi der NBA-Geschichte, der in einem Spiel 100 Punkte erzielt hat, wechselte nach seiner 14-jährigen Karriere unter den Körben zum Volleyball - und machte auch viel beachtete Abstecher in den Sand.

Die Siebziger waren auch die Zeit der Professionalisierung. 1974 wurde in San Diego erstmals Preisgeld gezahlt, 1500 Dollar. Zwei Jahre später waren es bei den ersten nationalen Titelkämpfen bereits 5000 Dollar. 1983 gründeten die Spieler mit der Association of Volleyball Professionals (AVP) ihre eigene Profitour. Beachvolleyball wurde zum Business. In der Hochzeit umfasste die AVP-Tour 27 Turniere. Die Events wurden landesweit im TV übertragen. 1993 betrug das Preisgeld 3,7 Millionen Dollar.

"Niemals gedacht, dass es so groß werden würde"

Beachvolleyball ist seit den Achtzigerjahren auch von den berühmten Stränden in Rio nicht mehr wegzudenken. Nachdem der Volleyball-Weltverband FIVB 1986 die sandige Variante anerkannt hatte, richtete er 1987 am Strand von Ipanema sein erstes internationales Turnier aus. Mit der World Tour der Männer legte der FIVB ab 1989 (die Frauen folgten 1992) den Grundstein für das Olympia-Debüt 1996.

Damals, in Atlanta, starteten 24 Männer- und 18 Frauen-Teams. An den sechs Turniertagen kamen 107.000 Zuschauer - der Clayton County International Park war stets ausverkauft. "Ich hätte niemals gedacht, dass Beachvolleyball mal so groß werden würde", sagte Karch Kiraly. Der US-Amerikaner gewann mit Kent Steffens die Premiere. 1984 und 1988 hatte Kiraly bereits in der Halle triumphiert und ist somit der einzige Akteur der Volleyball-Geschichte, der Olympiasieger in der Halle und am Strand geworden ist.