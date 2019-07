Beachvolleyball-WM Olympiasiegerin Ludwig scheitert in erster K.o.-Runde

Titelverteidigerin Laura Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch sind in der ersten K.o.-Runde der Beachvolleyball-WM in Hamburg ausgeschieden. Gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes war das Duo ohne große Chance und verlor vor rund 10 000 Zuschauern deutlich in zwei Sätzen (15:21, 12:21).

"Es schmerzt auf jeden Fall. Wir haben es ihnen zu leicht und selber zu viele Fehler gemacht", sagte Ludwig. Ihre Partnerin Kozuch sagte: "Wir hätten gerne noch ein paar Spiele gemacht. Aber sie haben besser gespielt und verdient gewonnen."

Nach dem verletzungsbedingten Karriere-Ende ihrer Olympia- und WM-Siegpartnerin Kira Walkenhorst hatte Ludwig seit Jahresanfang in Kozuch eine neue Partnerin gefunden. In der Gruppenphase der WM hatten sie schwankende Leistungen gezeigt. Von den Amerikanerinnen von Beginn an unter Druck gesetzt. Kozuch musste im zweiten Satz ärztlich behandelt werden. So verpasste das Duo das Achtelfinale klar.

Schwarzer Tag für den deutschen Volleyball-Verband

Insgesamt verlief der Tag für die deutschen Beachvolleyballerinnen enttäuschend. Mit Karla Borger und Julia Sude schaffte es nur ein Team ins Achtelfinale. Sie siegten im deutsch-deutschen Duell gegen Kim Behrens und Cinja Tillmann. Allerdings hatten die Favoritinnen Mühe und gewannen in drei Sätzen 2:1 (19:21, 21:17, 15:13). Borger und Sude treffen in der nächsten Runde auf die starken Brasilianerinnen Barbara und Fernanda.

Das junge Duo Leonie Körtzinger und Sarah Schneider unterlag Joana Heidrich und Anouk Verge-Depre aus der Schweiz. Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur unterlagen mit Kelly Claes und Sarah Sponcil ebenfalls einem US-Team. Victoria Bieneck und Isabel Schneider waren chancenlos gegen Joy Stubbe und Marleen van Iersel aus den Niederlanden.