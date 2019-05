Ersatzgegner für Joshuas US-Premiere gefunden "Ein Dickbäuchiger" mit einem Traum

Schwergewichtschampion Anthony Joshua, 29 Jahre, hat einen neuen Gegner gefunden. Wie Eddie Hearn, der Manager des englischen Box-Weltmeisters, bestätigte, fordert Andy Ruiz jr. Joshua am 1. Juni im Madison Square Garden in New York heraus. Zuvor war Joshuas eigentlichem Kontrahenten Jarrell Miller (USA) wegen eines positiven Dopingtests die Kampflizenz verwehrt worden.

"Ruiz ist eine andere Herausforderung, aber eine, die ich annehmen werde", sagte Joshua. Zuletzt hatte Ruiz am 20. April gegen den Deutschen Alexander Dimitrenko gewonnen. Seine bislang einzige Niederlage in 32 Kämpfen kassierte er 2016 gegen den früheren Weltmeister Joseph Parker aus Neuseeland, dem Joshua im Frühjahr 2018 den WM-Titel des Weltverbands WBO abgenommen hatte.

Nick Potts/dpa Anthony Joshua nach seinem Sieg gegen Alexander Povetkin im September 2018

Joshua bestreitet am 1. Juni seinen ersten Kampf überhaupt in den USA. Der Klitschko-Bezwinger hat all seine 22 bisherigen Kämpfe (21 nach K.o.) gewonnen, neben dem WBO-Titel hält Joshua auch den IBF-Gürtel sowie den Titel des Superchampions der WBA. Seinen letzten Sieg gegen den russischen Ex-Weltmeister Alexander Povetkin feierte er im September 2018.

Ruiz träumt davon, der erste mexikanische Boxchampion im Schwergewicht zu werden. "Es ist Zeit, Geschichte zu schreiben, und das werde ich am 1. Juni tun", sagte Ruiz, der in den USA geboren ist und in der Datenbank "Boxrec" als US-Amerikaner geführt wird. In seiner Jugend gehörte er dem olympischen Nachwuchskader Mexikos an.

Joshuas Promoter Hearn stichelte bereits und sagte, Ruiz sehe auf aktuellen Fotos eher "paunchy than punchy" aus, also dickbäuchig statt schlagkräftig. Trotzdem könne Ruiz, dessen Spitzname "der Zerstörer" ist, ein härterer Gegner sein als Miller. Joshua erwartet jedenfalls nichts anderes als "einen Krieg".