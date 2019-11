Box-WM zwischen Wilder und Ortiz Harte Fäuste, großes Herz

Wenn Kinofilme besonders erfolgreich sind, entscheiden sich die Produzenten für eine Fortsetzung. Doch in den allermeisten Fällen reicht der zweite Teil nicht an den ersten heran. Im Profiboxen gilt dasselbe: Große dramatische Kämpfe schreien nach einer Neuauflage, aber der Rückkampf kann die hohen Erwartungen fast nie erfüllen.

Trotzdem fiebern Boxfans aktuell einer ganzen Serie von Schwergewichts-Rückkämpfen entgegen. Am 7. Dezember will sich Anthony Joshua in Saudi-Arabien seine WM-Titel von Andy Ruiz jr. zurückholen, gegen den er im Juni überraschend verloren hatte. Und schon an diesem Wochenende kommt es in Las Vegas zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen WBC-Weltmeister Deontay Wilder und seinem kubanischen Herausforderer Luis Ortiz (Sonntag ab 4 Uhr deutscher Zeit, Stream: DAZN).

Am 3. März 2018 standen sich der "Bronze Bomber" Wilder und "King Kong" Ortiz zum ersten Mal gegenüber und lieferten sich einen denkwürdigen Kampf, in dem der Kubaner dreimal zu Boden musste, kurz vor Ende der siebten Runde aber Wilder mit so harten Schlägen eindeckte, dass der Weltmeister fast k.o. gegangen wäre. Die Glocke rettete Wilder, der stark zurückkam und durch technischen K.o. in der zehnten Runde gewann. Zu diesem Zeitpunkt lag er auf den Punktzetteln hauchdünn in Führung.

Ein großes Risiko

Trotz der Dramatik und Intensität des ersten Kampfes waren die meisten Experten überrascht, als Wilder das Rematch ankündigte. Zum einen hat er Ortiz trotz aller Schwierigkeiten vorzeitig besiegt, er muss also nicht mehr beweisen, dass er der bessere Mann ist. Zum anderen hat der hartschlagende Ortiz bewiesen, wie gefährlich er Wilder werden kann.

Da es sich um eine freiwillige Titelverteidigung handelt, hätte sich der US-Amerikaner einen deutlich leichteren Gegner aussuchen können. Zumal für das Frühjahr 2020 der ungleich bedeutendere Rückkampf zwischen Wilder und Tyson Fury geplant ist. Vom exzentrischen Briten hatte sich Wilder im Dezember 2018 nach zwölf packenden Runden unentschieden getrennt.

Fury war boxerisch überlegen, musste aber zweimal schwer zu Boden. Dass er nach dem zweiten Niederschlag in der letzten Runde überhaupt wieder aufgestanden ist, gilt als eine der größten Leistungen der jüngeren Boxgeschichte. Anders als bei Ortiz wurde das Rematch zwischen Wilder und Fury vom Weltverband angeordnet. Auch die weltweite Aufmerksamkeit wird dann deutlich höher sein als für Wilders aktuellen Kampf - aber das natürlich nur, wenn er erneut gegen Ortiz gewinnt und Weltmeister bleibt.

Ethan Miller/AFP Schwergewichts-Weltmeister Deontay Wilder: Große Klappe, viel dahinter

Wilder geht also ein großes Risiko ein. Er hat deutlich mehr zu verlieren als Ortiz, der lediglich beweisen will, dass er "den Job zu Ende bringen kann", wie er in dieser Woche mit Blick auf die spektakuläre siebte Runde des ersten Kampfes sagte. Warum tut sich der Weltmeister das an?

Was Wilder und Ortiz verbindet

Wilder kämpft nach wie vor um Anerkennung. Denn obwohl er derzeit der spektakulärste Boxer ist und von allen amtierenden Weltmeistern die höchste K.o.-Quote hat, ist der 34-Jährige in den USA noch kein Superstar, der über die Grenzen seines Sports hinaus bekannt ist. Um das zu ändern, braucht Wilder große Kämpfe und große Siege. Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum der US-Amerikaner sich für Ortiz als Gegner entschieden hat.

Die beiden verbindet nämlich nicht nur ihre enorme Schlagkraft in beiden Fäusten: Wilders Tochter wurde mit einem offenen Rücken geboren. Seine Profikarriere begann er in erster Linie, um genug Geld für ihre sehr kostspieligen Behandlungen und ihre Pflege zu verdienen. Aus demselben Grund entschied sich auch Ortiz, im fortgeschrittenen Alter von 30 Jahren professionell zu boxen. Auch seine Tochter hat eine seltene angeborene Krankheit, sie ist ein sogenanntes Schmetterlingskind, das unter dem Gendefekt Epidermolysis bullosa leidet.

"Ich weiß, wie schwierig es ist, ein behindertes Kind großzuziehen", sagte Wilder auf die Frage, warum er Ortiz das Rematch gibt. "Es kostet sehr viel Geld und noch mehr Liebe." So viel Geld wie in dem erneuten WM-Kampf hätte der Kubaner wohl mit keiner anderen Ansetzungen verdienen können. Die garantierten Einnahmen liegen bei 1,5 Millionen US-Dollar. Durch Beteiligungen an Ticket- und TV-Einnahmen dürften sie auf etwa sieben Millionen Dollar steigen, was in etwa einem Drittel der Summe entspricht, die Wilder verdienen wird.

Der "Bronze Bomber" lässt sich das Risiko, das er durch den Rückkampf eingeht, also gut bezahlen. Und durch die Gegnerwahl beweist er, dass sich hinter seinen harten Fäusten ein großes Herz verbirgt.