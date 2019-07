Russischer Boxer Dadaschew nach Verletzungen im Kampf gestorben

Der russische Boxer Maxim Dadaschew ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Trainer Buddy McGirt. Bei einem Kampf am Freitag hatte Dadaschew mehrere schwere Kopftreffer erlitten, McGirt hatte den Kampf daraufhin beendet. Dadaschew war daraufhin mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus in Marayland eingeliefert und in ein künstliches Koma versetzt worden. Nur vier Tage nach dem Kampf erlag er nun seinen Verletzungen.

Dadaschews Superleichtgewichtskampf gegen Subriel Matias war hart geführt worden und hatte bis in die elfte Runde gedauert, bis sein Trainer die Aufgabe verkündete. Der Boxer soll sich bereits in der Kabine übergeben haben.

Zuvor war Dadaschew in 13 Kämpfen unbesiegt geblieben. Der Russe wurde in St. Petersburg geboren, lebte und trainierte jedoch in Kalifornien. Man werde den Fall und auch die Behandlung im Krankenhaus sehr genau untersuchen, sagte Umar Kremljow, Chef des russischen Boxverbands.