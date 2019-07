Profiboxer Maxim Dadaschew musste nach dem Kampf gegen Subriel Matias aus Puerto Rico in Washington in ein Krankenhaus eingeliefert werden und wurde dort in ein künstliche Koma versetzt.

Der Superleichtgewichtler hatte in dem IBF-Fight schwere Treffer hinnehmen müssen, ehe sein Trainer Buddy McGirt Ende der elften Runde das Handtuch warf. "Er ist in einem kritischen Zustand, doch der Doktor hat mir gesagt, dass er stabil ist", sagte Dadaschews Kraft- und Konditionstrainer Donatas Janusevicius ESPN.

Dadaschew hatte sich gegen den Abbruch durch seinen Trainer gewehrt, sackte aber nach dem Kampf in der Ringecke zusammen. In der Klinik musste sich der 28-Jährige einer zweistündigen Not-OP unterziehen. Dort wurde der durch eine Schwellung entstandene Druck auf das Gehirn gemildert. Im Anschluss wurde Dadaschew in ein künstliches Koma versetzt.