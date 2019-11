Es ist die höchstdotierte Rennserie in den USA, ihr Austragungsort gilt als Pferdefriedhof. Auf der Galopprennbahn Santa Anita Park ist erneut ein Tier gestorben. Der vierjährige Wallach Mongolian Groom wurde nach einem Sturz im Breeders' Cup Classic eingeschläfert. Das Unglück überschattete den Sieg von Vino Rosso.

"Mongolian Groom hat heute eine Verletzung im Breeders' Cup Classic erlitten und wurde sofort von einem erfahrenen Team von Tierärzten betreut", sagte ein Sprecher der mit rund 28 Millionen Dollar höchstdotierten US-amerikanischen Rennserie. Der Wallach hatte sich im finalen Rennen am Samstag das linke Hinterbein gebrochen. Die Tierärzte hätten nach der Untersuchung eine "humane Euthanasie" empfohlen. In den vorangegangenen Rennen am Freitag und Samstag waren keine Pferde verletzt worden.

Eine unabhängige Untersuchung zu den Umständen des Sturzes werde nun eingeleitet und die Ergebnisse anschließend öffentlich gemacht, hieß es weiter. "Wir werden uns zusammen mit unseren Partnern in der Industrie dafür einsetzen, die Sicherheitsreformen im Interesse unserer Athleten weiter voranzutreiben."

Santa Anita Park steht nach einer Reihe von Unglücksfällen unter intensiver Beobachtung. Der aktuelle Fall erhöht die Zahl der Pferde, die auf der berühmten südkalifornischen Strecke seit Dezember vergangenen Jahres gestorben sind, auf 37. Seit September 2019 waren es nun bereits sieben. Im März war der Rennbetrieb in Santa Anita zeitweise stillgelegtworden, nachdem dort 21 Tiere innerhalb von drei Monaten starben. Die Betreiber erließen daraufhin strengere Regeln. Die Vorfälle werden zudem von der Bezirksstaatsanwaltschaft und der Regulierungsbehörde California Horse Racing Board (CHRB) untersucht.

Tierschützer protestierten an beiden Tagen vor dem Veranstaltungsort. Der Sport komme einer Tierquälerei gleich und müsse verboten werden. "Ignorieren Sie alles, was Sie über 'Sicherheit' und Pferderennen gelesen haben", sagte Patrick Battuello von der Gruppe Horseracing Wrongs. Wenn ein Tod heutzutage nicht verhindert werden könne, dann werde man das nie verhindern können: "Es gehört zu dem Sport dazu - und es muss aufhören."