Elf Jahre nach den Olympischen Spielen in Peking erhält die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll ihre Silbermedaille. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mitteilte, wird Präsident Alfons Hörmann ihr die Medaille am 24. August in Offenburg überreichen.

Acht Jahre nach der Olympia-Entscheidung hatte das Internationale Olympische Komitee IOC bei Nachtests der Olympia-Proben 2016 entschieden, die in Peking zweitplatzierte Russin Maria Abakumowa wegen Dopings zu disqualifizieren. Damit rückte Obergföll vom dritten auf den zweiten Platz der olympischen Speerwurf-Konkurrenz vor.

"Es ist zu spät. Es hat jetzt für mich keinen großen Mehrwert, sondern mehr einen symbolischen Wert", hatte Obergföll nach der Bekanntgabe der Abakumowa-Disqualifikation erklärt. Beim Istaf 2016 in Berlin beendete sie am 3. September ihre Karriere.

Abakumowa war die Einnahme der verbotenen Substanz Dehydrochlormethyltestosteron nachgewiesen worden. 2011 hatte die Russin in Daegu den WM-Titel geholt, Obergföll verpasste damals als Vierte eine Medaille. 2013 wurde sie dann Weltmeisterin in Moskau.