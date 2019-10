College-Sport in den USA Athleten sollen künftig über eigene Vermarktung bestimmen

Amateursportler an Hochschulen in den USA dürfen darauf hoffen, sich künftig selbst vermarkten zu können. Der Vorstand der National Collegiate Athletic Association NCAA hat zumindest einen ersten Schritt unternommen und will es Nachwuchssportlern künftig erlauben, mit ihrer Bekanntheit Geld zu verdienen. Er stimmte einstimmig dafür, dass die Athleten "von ihrem Namen, ihren Bildern, ihren Abbildungen profitieren" dürfen.

In den USA wird dieses Thema bereits seit Jahren diskutiert und die aktuelle Entwicklung wird als wichtiger Vorstoß gewertet. Im Zentrum der Diskussionen stand jahrelang der Vorwurf, dass sich die Hochschulen an der Bekanntheit ihrer Sportler zu stark bereichern würden.

Der größte Verband der USA für College-Athleten teilte in einer Pressemitteilung nun mit, dass er "den Wandel annehmen muss, um den College-Athleten die bestmögliche Karriere zu ermöglichen".

Noch sind aber Fragen und Umsetzung offen. Das NCAA und seine Mitgliedsschulen wollen in einem nächsten Schritt prüfen, ob es vereinbar ist, dass die Athleten aus Eigenvermarktung Profite erwirtschaften und gleichzeitig ihr Amateurstatus unberührt bleibt. Die NCAA hofft, dass die Regel spätestens im Januar 2021 eingeführt wird.

Kalifornien will mit Gesetz Amateursportler stärken

"Der Vorstand betont, dass der Wandel mit den Werten des Hochschulsports und der Hochschulbildung vereinbar sein muss und nicht dazu führt, dass Studenten-Sportler zu Mitarbeitern von Institutionen werden", sagte der NCAA-Vorstandsvorsitzende Michael V. Drake, der als Präsident auch der Ohio State University vorsitzt.

Der erste Vorstoß der NCAA kommt nicht überraschend. Im vergangenen Monat hatte der Bundesstaat Kalifornien ein Gesetz verabschiedet, das NCAA-Hochschulen im Staat verbieten soll, seinen College-Athleten zu untersagen, Geld mit Aktivitäten wie Autogrammstunden oder Werbung in den sozialen Netzwerken zu verdienen.

Das kalifornische Gesetz tritt 2023 in Kraft. Mehr als ein Dutzend Staaten sind mit ähnlichen Gesetzesvorlagen gefolgt. Einige hoffen, dass ihre Gesetze 2020 umgesetzt werden können.