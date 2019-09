Zehn Spieler der Cricket-Nationalmannschaft Sri Lankas werden nicht an den Testspielen ihres Teams in Pakistan teilnehmen. Die Gruppe um Kapitän Dimuth Karunaratne begründete die Entscheidung mit Sicherheitsbedenken. Der Verband hatte die Spieler im Vorfeld über die Sicherheitslage informiert und ihnen freigestellt, ob sie zu den Spielen reisen wollen.

Im Jahr 2009 war bei einem Besuch der Cricket-Mannschaft Sri Lankas in Pakistan ein Anschlag auf den Teambus verübt worden. Angreifer hatten die Mannschaft mit Waffen beschossen, zwei Zivilisten und sechs Mitglieder des Sicherheitspersonals waren gestorben. Zudem waren sechs Spieler des Cricket-Teams verletzt worden.

Pakistan hat seit dem Vorfall keine Heimspiele mehr ausgetragen. Zwischen Pakistan und Sri Lanka sind in der Zeit vom 27. September bis 9. Oktober drei Ein-Tages-Länderspiele und drei sogenannte Twenty20s angesetzt. Der Verband Sri Lankas verkündete die Absagen in einem Statement, gab jedoch auch an, dennoch ein Team für die Spiele nominieren zu wollen.