In der Vorrunde hatte Mitausrichter England noch eine klare Niederlage gegen den Erzrivalen Australien hinnehmen müssen. Die Revanche gab es nun im Halbfinale der Cricket-WM in England - und zwar deutlich: Mit acht Wickets gewannen die Engländer gegen Titelverteidiger Australien. Im Endspiel im Lord's Cricket Ground von London wartet nun Neuseeland, Vizeweltmeister von 2015.

Den Neuseeländern war am Vortag ein sensationelles Comeback gelungen. Das Halbfinale gegen Indien war am Dienstag wegen Regen unterbrochen worden, da waren die Inder noch klar in Führung gewesen. Am nächsten Tag holte Neuseeland auf und entschied die Partie schließlich mit 18 Runs für sich.

England hat die seit 1975 im Vierjahresrhythmus ausgetragene Weltmeisterschaft noch nie gewonnen, die bislang letzte von drei Finalteilnahmen gab es 1992. Damals, und auch 1987, unterlagen die Briten Australien, zuvor den West Indies (1975).

Länderspiele im Cricket werden im Modus One Day International (ODI) mit je 50 Overs (Serien a sechs Wurf) ausgetragen.