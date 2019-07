An diesem Sonntag wird zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder ein Länderspiel der englischen Cricket-Nationalmannschaft im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Der Bezahlsender "Sky" erlaubt dem öffentlich-rechtlichen "Channel 4" kurzfristig die Ausstrahlung.

Es ist nicht irgendein Spiel: England und Neuseeland stehen sich im Lord's Cricket Ground von London, dem ältesten und schönsten Cricketstadion der Welt, im WM-Finale gegenüber. Für beide Teams wäre es bei der zwölften Ausgabe des Turniers der erste Titel. England, das Mutterland des Cricket, in dem 1787 das erste Match ausgetragen wurde, will mit einem Finalsieg eine Pleitenserie bei Weltmeisterschaften beenden, die sich fast schon mit der Fußball-Nationalmannschaft messen kann.

Reuters/Paul Childs Lord's Cricket Ground: Der Pavillon wurde 1890 eröffnet

1992 erreichten die Engländer zuletzt das Endspiel, danach war immer vorzeitig Schluss. Tiefpunkte waren die Heim-WM 1999 und die Weltmeisterschaft vor vier Jahren, als das hochgewettete Team jeweils in der Vorrunde ausschied.

Wenn es drauf ankommt, spielt England am besten

Diesmal ist der Gastgeber und Weltranglistenerste seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Dabei tat sich die Mannschaft in der Vorrunde erneut schwer und verlor drei von neun Spielen. Doch als es drauf ankam, war das Team da: Die letzten beiden Vorrundenspiele gegen Indien und Neuseeland, als das Weiterkommen auf der Kippe stand, gewann England souverän.

Cricket für Anfänger Das Spiel Bei der Cricket-WM ist ein Spiel auf 50 Overs pro Team angesetzt. Ein Over besteht aus sechs Würfen. Insgesamt hat eine Mannschaft also 300 Würfe. Das bedeutet umgekehrt, dass der Gegner 300 Mal die Chance hat, mit seinen Schlägen Punkte zu erzielen. Die Teams Jede Mannschaft besteht aus elf Spielern. Aus dem Team, das Schlagrecht hat, befinden sich immer zwei Schlagmänner auf dem Platz, die sich abwechseln. Scheidet ein Schlagmann aus, rückt der nächste nach. Schafft es die werfende Mannschaft, zehn Schlagmänner rauszuwerfen, ist das Innings vorzeitig vorbei, bevor alle 300 Würfe absolviert wurden. Während ein Spieler wirft, verteilen sich die anderen zehn Spieler seines Teams auf dem Feld und versuchen, den geschlagenen Ball zu fangen. Die Punkte Nur die Mannschaft, die gerade Schlagrecht hat, kann Punkte (Runs) erzielen. Wenn der Schlagmann den geworfenen Ball getroffen hat, versucht er mit seinem Partner auf der anderen Seite des Feldes die Plätze zu tauschen. Sie haben dafür so lange Zeit, wie die Gegner brauchen, um den Ball wieder zum Wicket bringen. Für jeden Platztausch gibt es einen Run. Vier Punkte gibt es, wenn der geschlagene Ball über die Spielfeldgrenzen hinwegfliegt, dabei vorher aber einmal aufkommt. Sechs Punkte werden gutgeschrieben, wenn der Ball erst jenseits der Spiefeldbegrenzung aufschlägt. Der Wurf Wenn der Ball des Werfers die Hand verlässt, muss der Arm laut Cricket-Regeln voll gestreckt sein. Meistens werfen die Spieler so, dass der Ball vor dem Schlagmann einmal aufkommt. Es gibt Bowler, die auf Geschwindigkeit setzen und den Ball auf 160 km/h beschleunigen. Und es gibt sogenannte Spin-Bowler die dem Ball einen Drall geben und dadurch schwer ausrechenbar machen. Das Ausscheiden Ziel der Bowler ist es, die Schlagmänner rauszuwerfen oder ihnen zumindest möglichst wenige Punkte zu gewähren. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die wichtigsten: 1. Der Bowler wirft am Schlagmann vorbei und trifft das Wicket. 2. Der Schlagmann trifft den Ball und versucht mit seinem Partner die Positionen zu tauschen. In der Zwischenzeit bringt die werfende Mannschaft den Ball zurück und zerstört das Wicket. 3. Der Schlagmann trifft den Ball, aber ein Spieler der werfenden Mannschaft fängt den Ball, bevor er zum ersten Mal den Boden berührt.

Im Halbfinale deklassierte das Team um Kapitän Eoin Morgan dann den Titelverteidiger und Rekordweltmeister Australien, der vier der vergangenen fünf Weltmeisterschaften gewonnen hatte. Der Erfolg war vor allem das Verdienst der beiden Bowler Jofra Archer und Adil Rashid. Sie schalteten mit ihren Würfen allein fünf der zehn australischen Schlagmänner aus und trugen dazu bei, dass Australien nur auf 223 Runs kam. Diesen Wert übertrafen die englischen Schlagmänner bereits nach weniger als zwei Drittel ihres Innings.

Dibyangshu Sarkar / AFP Jofra Archer: Erst seit Mai Nationalspieler, jetzt auf dem Weg zum Star

Finalgegner Neuseeland geht als krasser Außenseiter ins Endspiel. Doch in dieser Rolle fühlen sich die "Black Caps" am wohlsten: So besiegten sie in einem dramatischen Halbfinale, das wegen einer Regenunterbrechung an zwei Tagen ausgetragen wurde, den klaren Favoriten Indien. Damit hat es das Fünf-Millionen-Einwohnervolk zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale geschafft.

Für England hat das Turnier inmitten des Brexit-Chaos auch eine politische Komponente. Ein Erfolg würde all jene Engländer bestärken, die in dem EU-Ausstieg den Beginn der Wiederauferstehung des britischen Empires sehen. Schließlich ist die Cricket-WM im Kern nichts anderes als ein sportliches Kräftemessen Großbritanniens mit seinen einstigen Kolonien. Und nun kann ein WM-Titel ausgerechnet im Jahr des Brexit die Überlegenheit der Engländer gegenüber den Commonwealth-Staaten auf dem Cricketfeld beweisen. Europäische Länder waren bei dem Turnier erst gar nicht dabei.

Das Pay-TV bringt Geld, kostet aber Nachwuchs

Der englische Cricketverband ECB hofft, dass ein WM-Sieg im eigenen Land dem englischen Cricket Auftrieb gibt. Denn der Sport steckt in der Krise. Und die ist eng damit verbunden, dass alle Länderspiele seit anderthalb Jahrzehnten nur noch im Pay-TV zu sehen sind. Als England 2005 gegen Australien spielte, schauten bei "Channel 4" knapp drei Millionen Menschen zu. Im Pay-TV waren es dieses Mal nur rund 300.000.

2006 spielten nach Angaben des Sportverbandes knapp 200.000 Engländer mindestens einmal in der Woche Cricket, zehn Jahre später waren es ein Viertel weniger. Allein in der Grafschaft Hampshire haben laut "Guardian" in den vergangenen Jahren 40 Klubs aufgegeben, weil sie nicht mehr genügend Spieler zusammenbekamen. Weil inzwischen eine ganze Generation weitgehend ohne Cricket im Fernsehen aufgewachsen ist, fehlt es an Identifikationsfiguren.

Reuters/Paul Childs Einsamer Cricket-Fan in Leicester: Der Sport hat ein Nachwuchsproblem

Zudem ist es dem ECB bislang nur unzureichend gelungen, die Nachfahren der Millionen Einwanderer aus Südasien und der Karibik einzubinden. Beobachter machen dafür die Klubs verantwortlich, deren Historie mitunter Jahrhunderte zurückliegt und deren konservative Verantwortliche demnach kein Interesse hätten, offensiv auf indisch- oder pakistanischstämmige Briten zuzugehen. Bei der WM glich die Stadionatmosphäre in Englands Partien gegen Indien, Pakistan, Bangladesch, Afghanistan und Sri Lanka einem Auswärtsspiel. Um das zu ändern, hat der Verband im vergangenen Jahr einen "South Asian Action Plan" gestartet.

Eine neue Profiliga soll Cricket in England retten

Noch größere Hoffnungen setzt der ECB auf eine neue Profiliga, die im Sommer 2020 startet. Unter dem Namen "The Hundred" treten acht Teams aus London, Manchester, Birmingham und anderen großen Städten gegeneinander an. Sie spielen eine schnellere und einfachere Version des Cricket, bei der jede Mannschaft insgesamt nur maximal 100 Würfe hat - bei der WM sind es bis zu 300 pro Team.

Puristen rümpfen darüber die Nase und argwöhnen, dass dieses Spiel kaum noch etwas mit Cricket zu tun habe. Der Verband aber hofft, Cricket wieder "cool" zu machen und ein junges Publikum für den Sport zu begeistern - weil die Regeln verständlicher sind und Spiele nicht den ganzen Tag dauern. Um Familien anzulocken, hat der Cricketverband sogar den Disney-Konzern und eine Eventagentur mit ins Boot geholt. Außerdem überträgt die BBC ausgewählte Spiele live.

In Indien und Australien sind vergleichbare Ligen seit Jahren ein Publikumsrenner. Zig Millionen Fans verfolgen die Spiele im Fernsehen und Streams, der Zuschauerschnitt in den Stadien ist höher als der im spanischen oder italienischen Erstliga-Fußball.

"The Hundred" soll Cricket in England in ähnliche Höhen führen. Am besten mit dem WM-Titel im Rücken.