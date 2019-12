Fallon Sherrock hat ihre Teilnahme an der WM der Frauen des Verbandes BDO (4. bis 12. Januar) zurückgezogen. Fallon selbst äußerte sich nicht zu den Gründen, ihr Management teilte lediglich mit, die Absage habe mehrere Gründe, unter anderem "unerwartete Änderungen" bei der WM. 2015 hatte Sherrock bei der BDO-WM das Finale erreicht.

Der finanziell angeschlagene Verband BDO hatte zuvor erklärt, das Preisgeld für die WM der Frauen sowie das für die zeitgleich stattfindende WM der Männer senken zu müssen, da den Angaben zufolge gerade einmal 15 Prozent der Tickets für die Veranstaltung verkauft worden seien. Darüber hinaus habe man keine Sponsoren finden können, hieß es in einem Schreiben des BDO-Vorstands an die Spielerinnen und Spieler.

Noch vor wenigen Monaten hatte der Verband eine Erhöhung der Preisgelder für die WM der Frauen von insgesamt 29.000 Pfund (rund 34.000 Euro) auf 54.000 Pfund (63.000) angekündigt. Die Summe der Männer sollte bei 300.000 Pfund (354.000) bleiben. Um wie viel die Preisgelder gekürzt werden sollte, wurde in dem Schreiben nicht gesagt, spekuliert wird über eine Reduzierung um 50 Prozent.

Zu allen Turnieren der World Series 2020 eingeladen

Sherrock, die bei der WM des konkurrierenden Verbandes PDC als erste Frau einen Mann geschlagen und bis in die dritte Runde gekommen war, ließ ihre weitere Zukunft offen. Wahrscheinlich ist allerdings ein kompletter Wechsel zur PDC, die mittlerweile einen weitaus größeren Stellenwert hat als die BDO.

Die PDC hat Sherrock bereits zu allen Turnieren der World Series 2020 eingeladen, neben ihrem ohnehin schon geplanten Auftritt in New York wird sie damit auch in Kopenhagen und Hamilton (Neuseeland) an den Start gehen. Auch in Australien und Deutschland wird es Stationen der World Series geben, die sich ausschließlich aus Einladungsturnieren zusammensetzt. Bei der sogenannten Q-School (16. bis 19 Januar) will sich Sherrock eine Karte für die Profitour erspielen.