Vom 13. Dezember bis 1. Januar wird im Londoner Alexandra Palace zum 27. Mal der Weltmeister der Professional Darts Corporation (PDC) ermittelt. 94 Spieler und zwei Spielerinnen aus 28 Nationen kämpfen um Ruhm, Ehre und ein Gesamtpreisgeld von umgerechnet fast drei Millionen Euro.

Drei deutsche Spieler sind in diesem Jahr dabei. Die deutsche Nummer eins, Max Hopp, ist als Nummer 24 gesetzt und greift erst in der 2. Runde ins Turniergeschehen ein. Gabriel Clemens ist zum zweiten Mal in Folge dabei, während der 22-jährige Nico Kurz sein WM-Debüt feiert.

Dass sich am 1. Januar ein Deutscher im "Ally Pally" krönt, wäre allerdings eine Sensation. Im Powerranking stellt der SPIEGEL 14 Spieler vor, für die der Titeltraum realistischer ist. Sechs von ihnen dürfen sich bereits Darts-Weltmeister nennen, für einen ist es definitiv die letzte WM, ein anderer angelt mittlerweile lieber und ein dritter scheint seinen Zenit schon mit 34 Jahren überschritten zu haben.

Spielplan, Ergebnisse, TV: Alles Wichtige zur Darts-WM 2020 finden Sie hier.