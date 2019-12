Fallon Sherrock ist bei der Darts-WM in London in der dritten Runde gescheitert. Die erste Frau, die in der Geschichte der Weltmeisterschaft ein Spiel gewinnen konnte, verlor gegen Chris Dobey 2:4 in Sätzen.

Dabei hatte Sherrock den Weltranglisten-22. zu Beginn der Partie dominiert. Erst nach dem dritten Satz drehte sich das Spiel, Dobey spielte stark auf und ließ der 25-Jährigen keine Chance.

