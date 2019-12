Gary Anderson ist im Achtelfinale der Darts-WM in London ausgeschieden. Der Weltmeister von 2015 und 2016 verlor gegen den Engländer Nathan Aspinall 2:4. Es könnte der letzte WM-Auftritt für "The Flying Scotsman" gewesen sein, der schon seit geraumer Zeit mit Rückenproblemen zu kämpfen hat. Zuletzt hatte der 49-Jährige immer wieder ein mögliches Karriereende angedeutet.

Anderson startete gut in die Partie, gewann den ersten Satz gegen den Anwurf und hatte im zweiten die große Chance auf das 2:0. Aber der Schotte traf bei 20 Punkten Rest gleich mit dem ersten Dart die Doppel-15 statt die Doppel-10 und gab damit Aspinall die Chance zum Satzausgleich, die dieser nutzte.

Von da an haderte Anderson immer wieder mit seinem Spiel und verpasste unter anderem viele Chancen auf die Doppel-20, eigentlich sein Lieblingsziel auf der Scheibe. Die bessere Trefferquote auf die äußeren Ringe gab am Ende den Ausschlag für Aspinall, der damit zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der WM steht.

Van Gerwen und Price mit klaren Siegen

Die beiden Topfavoriten auf den Titel 2020 haben dagegen ihre Partien am Abend ohne Probleme gewonnen. Gerwyn Price siegte im letzten noch offenen Drittrundenspiel 4:0 gegen John Henderson, spielte dabei mit 104,20 seinen bisher höchsten Punkteschnitt bei einer WM.

Im letzten Spiel des Tages gewann Titelverteidiger Michael Van Gerwen ebenfalls 4:0 gegen Stephen Bunting, zeigte sich mit seinem Average von 104,09 dabei ähnlich souverän wie Price zuvor.

Alle Informationen zur Darts-WM finden Sie hier.