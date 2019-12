Niederlage in der dritten Runde Kurz' Lauf bei der Darts-WM ist vorbei

Der Deutsche Nico Kurz hat den Sprung ins Achtelfinale der Darts-WM verpasst. In der dritten Runde verlor der 22-Jährige gegen Luke Humphries 2:4. Der Brite trifft nun in der nächsten Runde auf den Belgier Kim Huybrechts. Kurz hätte als erster Deutscher ins Achtelfinale kommen können.

"Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. Dass ich es soweit geschafft habe, macht Mut", sagte Kurz bei Sport1. Kurz kann sich über 25.000 Pfund freuen - das bislang höchste Preisgeld seiner Laufbahn. Der Industriemechaniker will dennoch nicht Vollzeit-Profi werden. "Es geht ganz normal weiter, und dann schauen wir, wo die Reise hinführt."

Für Kurz endete eine beeindruckende Serie. Bei seiner ersten WM-Teilnahme hatte er in der ersten Runde im Alexandra Palace in London den favorisierten Engländer James Wilson besiegt. Auch in Runde zwei konnte er triumphieren, warf Joe Cullen, ebenfalls aus England, aus dem Turnier.

Eine realistische Möglichkeit auf das Achtelfinale hatte Kurz: Er war ein ebenbürtiger Gegner. Ein Knackpunkt war wohl die vergebene Chance zum 3:2-Satzgewinn. Bei einer 2:1-Leg-Führung verpasste er zunächst das höchstmögliche Finish von 170 knapp. Im nächsten Leg konnte er dann ein Finish von 116 nicht herunterspielen.

Nach Kurz' Ausscheiden sind nun keine deutschen Darter mehr im Feld. Vor ihm war Max Hopp ebenfalls in der dritten Runde gegen Darius Labanauskas ausgeschieden. Gabriel Clemens hatte zum Auftakt gegen Benito Van de Pas verloren. Hier können Sie alle Ergebnisse der Dart-WM finden.