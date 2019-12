Der 22 Jahre alte Nico Kurz zeigt sich weiter unbeeindruckt von der größten Bühne der Darts-Welt. Gegen den favorisierten Engländer Cullen gewann Kurz 3:1 und traf dabei wie schon in seiner Partie gegen James Wilson über 40 Prozent seiner Doppelfelder und bewies auch in engen Situationen erneut ein ruhiges Händchen.

Kurz startete mit einer 2:0-Führung im ersten Satz in die Partie, bevor sein Gegner zwischenzeitlich aufdrehte und fünf Legs in Folge gewann. Doch der Deutsche blieb ruhig und schaffte das, was Cullen im ersten Satz gelang. Trotz 0:2-Rückstand gewann Kurz den Durchgang 3:2. Nachdem er sich auch Durchgang drei sichern konnte, wiederholte er das Kunststück aus dem zweiten Satz und gewann den vierten nach 0:2 noch 3:2.

In der dritten Runde trifft Kurz am 23.12. (ab ca. 13.30 Uhr im Liveticker beim SPIEGEL) auf den Engländer Luke Humphries.

Max Hopp - Benito Van de Pas 3:2

Dank einer starken Leistung im Entscheidungssatz ist auch Deutschlands Nummer eins in der Runde der letzten 32 dabei. In den ersten vier Durchgängen sahen die Zuschauer im Alexandra Palace eine durchwachsene Leistung beider Akteure. Gute Scores und High-Finishes wechselten sich mit schwachen Aufnahmen ab. Hopp gewann Satz eins und drei, Van de Pas den zweiten und vierten Durchgang.

Im Decider hatte Hopp den Vorteil des Anwurfs und ging mit einem starken 13-Darter in Führung. Weil Van de Pas bei seinem Anwurf kaum ein Triple traf, gelang Hopp das Break. Ein weiteres starkes Anwurf-Leg sicherte Hopp das 3:0 im fünften Satz und den Einzug in Runde drei, in der er am Sonntagnachmittag (ab ca. 15 Uhr im Liveticker beim SPIEGEL) auf Darius Labanauskas aus Litauen trifft. Ein machbares Los, wenn Hopp sich konstanter zeigt als gegen Van de Pas.

