Bei der Darts-WM im vergangenen Jahr war Max Hopp in der dritten Runde auf Michael van Gerwen getroffen und hatte gegen die Nummer eins der Welt erwartungsgemäß 1:4 verloren. Dieses Mal schien die Chance auf das Achtelfinale größer. Aber gegen die Nummer 73 der Welt, Darius Labanauskas, zeigte Hopp sich auf die Doppelfelder nicht treffsicher genug. Der "Maximiser" verlor 2:4.

Deutschlands Nummer eins startete gut in die Partie, gewann den ersten Satz mit einem Break 3:1. Auch die folgenden drei Durchgänge gingen jeweils an den Spieler, der sie nicht beginnen durfte. Hopp punktete besser als sein Gegner und hätte noch wesentlich mehr Breaks realisieren können, wenn er denn die Doppelfelder häufiger getroffen hätte. Labanauskas hingegen visierte die äußeren Ringe mit hoher Präzision an, hatte zwischendurch eine Trefferquote von über 70 Prozent, während Hopp zunächst nur knapp jeden vierten Dart auf die Doppel versenkte.

Als der Litauer dann ab dem fünften Satz auch noch die Triple-Felder besser traf, schien die Partie entschieden. "Lucky D" führte im letzten Satz schon 2:0, bevor er Nerven zeigte und seinerseits Doppelfelder verpasste. Hopp glich zum 2:2 aus. Als die Nummer 24 der Welt dann aber bei eigenem Anwurf zwei Darts auf die Doppel-16 zum 3:3 verpasste, nutzte Labanauskas seinen insgesamt fünften Matchdart zum Sieg.

