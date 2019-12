Peter Wright bekommt zum zweiten Mal die Chance auf den Darts-Weltmeistertitel. Der 49-Jährige gewann im Halbfinale im Londoner Alexandra Palace 6:3 gegen Gerwyn Price. Im Endspiel bekommt Wright gegen Michael Van Gerwen die Chance auf Revanche für das verlorene Finale 2014.

Am Ende lag Peter Wright in allen wichtigen Kategorien vorne. Er erzielte pro Aufnahme im Schnitt knapp zehn Punkte mehr, warf fast doppelt so viele Maxima wie sein Gegner und traf die Doppelfelder häufiger. So richtig freuen konnte sich der Schotte nach seinem Sieg aber nicht. Der Grund dafür war das Verhalten von Price. "Er hat gesagt, er will mich 6:0 besiegen", sagte Wright im Interview nach der Partie. "Er würde die ersten zwei Sätze gewinnen und ich würde dann meine Darts wechseln." Ich mag ihn, aber finde das nicht in Ordnung. Er wollte, dass ich mich konzentriere und das habe ich getan. Da hast du es, du hast verloren."

Peter Wright wins the first semifinal against an out-of-sorts Gerwyn Price with 6-3 and will play his second World Championship final on Wednesday. #Darts #DartsWM #WHdarts #AllyPally #DAZNdarts pic.twitter.com/aMGqeAui6F — TheRedBit (@TheRedBit180) December 30, 2019

Auch während des Spiels waren die beiden aneinandergeraten. Nach gewonnenem ersten Satz richtete Wright ein paar Worte an seinen Kontrahenten, bevor er zur Pause von der Bühne ging. Als der Waliser dann in den Sätzen ausgeglichen hatte, jubelte er so exzessiv und kam dabei Wright so dicht, dass er seinem Kontrahenten fast eine Kopfnuss gegeben hätte.

Sportlich konnte der vor der Partie leicht favorisierte Price bis zum Stand von 3:3 trotz schwächerer Scores mithalten, weil Wright zu viele Darts auf Doppel daneben warf. Ab Satz sieben baute der Waliser aber ab, so dass Wright sich die nächsten drei Durchgänge ohne große Probleme sicherte. Nachdem Wright das Spiel gewonnen hatte, würdigten sich die Kontrahenten keines Blickes, den obligatorischen Handschlag gab es nicht.

Michael Van Gerwen - Nathan Aspinall 6:3

Michael Van Gerwen hatte in seinem Halbfinale gegen Nathan Aspinall nicht den besten Tag erwischt. Am Ende gewann der Titelverteidiger aber doch deutlich, weil Aspinall in den wichtigen Momenten schwächelte. Fünf der neun Sätze wurden im entscheidenden fünften Leg entschieden, vier davon gewann der Niederländer. Mit einem Average von 96,34 Punkten pro drei Darts spielte Van Gerwen aber seinen schlechtesten Punkteschnitt bei seiner WM seit 2013.

"Mit meiner Performance bin ich nicht zufrieden, aber ich habe gewonnen", sagte Van Gerwen im TV-Interview nach der Partie. Angesprochen auf das Finale gegen Wright (am 1.1. ab ca. 20 Uhr im Liveticker beim SPIEGEL) ergänzte er: "Peter ist in guter Form, ich werde besser spielen müssen."