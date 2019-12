Darts-WM Kurz gelingt die Überraschung, Clemens verpasst Duell mit Hopp

Es wäre der Premieren-Neundarter eines Deutschen bei einem TV-Turnier und das erste perfekte WM-Leg seit vier Jahren gewesen. Nach 180 und 177 zu Beginn verpasste Nico Kurz nach zwei weiteren Pfeilen in der dreifachen 20 die Doppel-12 und einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Ein beeindruckendes Debüt war es trotzdem von dem 22-Jährigen, der den favorisierten James Wilson 3:1 besiegte.

Kurz war von Beginn an gut in der Partie, ließ sich nicht von der größten Darts-Bühne der Welt und 3000 feiernden Fans ablenken. Den ersten Satz gewann er 3:0, den zweiten 3:1, auch weil Gegner Wilson diverse Pfeile auf die Doppelfelder daneben warf. Im ersten Leg des dritten Satzes gelang Kurz dann fast der Neundarter, das Leg gewann er aber trotzdem. Den Satz sicherte sich allerdings Wilson. Als es gerade so aussah, dass der Routinier die Partie vielleicht noch drehen könnte, verlor Wilson erneut die Treffsicherheit auf die Doppelfelder. Kurz trifft nun am am Freitag in Runde zwei auf die Nummer 15 der Welt, Joe Cullen.

Benito Van de Pas - Gabriel Clemens 3:2

Das erste deutsche Duell bei einer Darts-WM ist geplatzt. Am Freitag trifft nun der Niederländer Van de Pas auf Max Hopp, weil Clemens sich wenig konstant auf die Doppelfelder zeigte. Am Ende war "The German Giant" der erste Spieler bei dieser WM, der ein Spiel verloren hat, in dem er mehr Legs gewann als der Gegner (11:10.)

Clemens tat sich von Anfang an schwer gegen die ehemalige Nummer 13 der Welt, die nach zwei schwachen Jahren nur noch auf Rang 59 der Weltrangliste steht. Der 36 Jahre alte Saarländer verlor den ersten Satz trotz fünf Setdarts bei eigenem Anwurf. Und das Spiel endete, wie es begonnen hatte: Im vierten Leg des fünften Satzes vergab Clemens die große Siegchance, mit 40 Punkten Rest kam er an die Wurflinie, verpasste aber alle drei Chancen zum Sieg. Im alles entscheidenden Leg hatte die Nummer 41 der Welt einen weiteren Matchdart, bevor Van de Pas seinen ersten zum Sieg nutzte.