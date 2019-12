Darts-WM 2020 Spielplan, Ergebnisse, TV-Übertragung

Darts-WM 2020

Ab dem 13. Dezember geht es für 96 Profis wieder einmal darum, möglichst häufig 180 Punkte zu erzielen: Im Londoner Alexandra Palace - besser bekannt unter dem Namen "Ally Pally" - findet die insgesamt 27. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) statt. Das Endspiel steigt am 1. Januar 2020. Auch in diesem Jahr gilt Superstar Michael van Gerwen als Top-Favorit auf den Titel. Im Fokus dürfte aber zunächst ein anderer Niederländer stehen: Raymond van Barneveld. Der einstige Dauerrivale von Phil Taylor wird seine glanzvolle Karriere nach dem Turnier beenden.

Wo kann ich die Darts-WM sehen?



Wie gewohnt werden alle Partien live im Free-TV auf Sport1 zu sehen sein. Der Sparten-Sender bietet zudem einen kostenlosen Livestream auf Youtube an. Auch auf DAZN werden alle Spiele übertragen. Für den Streaming-Dienst wird Deutschlands wohl bekanntester Darts-Experte Elmar Paulke kommentieren.

Wer sind die Favoriten?

Auch in diesem Jahr gilt es, Michael van Gerwen zu schlagen. Der Niederländer ist Titelverteidiger und hat in der laufenden Saison sieben von zwölf möglichen Major-Turnieren gewonnen. Allerdings bekam er dabei zunehmend Konkurrenz von Gerwyn Price. Der Waliser und ehemalige Rugbyspieler triumphierte 2019 zum zweiten Mal hintereinander beim Grand Slam of Darts. Peter Wright (Schottland), James Wade und Ex-Champion Rob Cross (beide England) sind weitere Titelkandidaten.

Und die Deutschen?

Neben Max Hopp, der als 24. der Weltrangliste gesetzt ist, qualifizierten sich außerdem Nico Kurz und Gabriel Clemens. Die besten Chancen auf einen deutschen Achtungserfolg werden Hopp ausgerechnet. In einem möglichen Viertelfinale würde der "Maximizer" allerdings auf van Gerwen treffen. Für Clemens ist es nach 2019 die zweite WM-Teilnahme. Schon in der zweiten Runde könnte es zum Duell mit Landsmann Hopp kommen. Kurz feiert seine Premiere im "Ally Pally".

Wie viel Geld bekommt der Sieger?

Seit Jahren steigen die Preisgelder bei der Darts-WM. Insgesamt werden beim Event in Englands Hauptstadt 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet. Allein an den Sieger gehen 500.000 Pfund. Für den Unterlegegen sind es immerhin noch 200.000. Doch auch die bloße Teilnahme lohnt sich: Nico Kurz darf sich in der ersten Runde über 7500 Pfund freuen.

Spielplan:

1. Runde: 13. - 19. Dezember 2019

Freitag, 13. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Jelle Klaasen (Niederlande) - Kevin Burness (Nordirland)

Kim Huybrechts (Belgien) - Geert Nentjes (Niederlande)

Luke Humphries (England) - Devon Petersen (Südafrika)

Samstag, 14. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Darius Labanauskas (Litauen) - Matthew Edgar (England)

Ryan Meikle (England) - Yuki Yamada (Japan)

Luke Woodhouse (England) - Paul Lim (Singapur)

Samstag, 14. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Mark McGeeney (England) - Matt Campbell (Kanada)

Jamie Hughes (England) - Zoran Lerchbacher (Österreich)

Raymond van Barneveld (Niederlande) - Darin Young (USA)

Sonntag, 15. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Kyle Anderson (Australien) - Xiaochen Zong (China)

Ross Smith (England) - Ciaran Teehan (Irland)

Brendan Dolan (Nordirland) - Nitin Kumar (Irland)

Sonntag, 15. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Arron Monk (England) - Jose Justicia (Spanien)

Andy Boulton (England) - Danny Baggish (USA)

James Richardson (England) - Mikuru Suzuki (Japan)

Montag, 16. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Steve Lennon (Irland) - Callan Rydz (England)

William O'Connor (Irland) - Marko Kantele (Finnland)

Vincent van der Voort (Niederlande) - Keane Barry (Irland)

Dienstag, 17. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Ryan Searle (England) - Robbie King (Australien)

Cristo Reyes (Spanien) - Lourence Ilagan (Philippinen)

Rowby-John Rodriguez (Österreich) - Noel Malicdem (Philippinen)

Dienstag, 17. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Ritchie Edhouse (England) - Boris Koltsov (Russland)

Jose De Sousa (Portugal) - Damon Heta (Australien)

Ted Evetts (England) - Fallon Sherrock (England)

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Ron Meulenkamp (Niederlande) - Ben Robb (Neuseeland)

Mickey Mansell (Nordirland) - Seigo Asada (Japan)

Harry Ward (England) - Madars Razma (Lettland)

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

James Wilson (England) - Nico Kurz (Deutschland)

Josh Payne (England) - Diogo Portela (Brasilien)

Gabriel Clemens (Deutschland) - Benito van de Pas (Niederlande)

Donnerstag, 19. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Justin Pipe (England) - Benjamin Pratnemer (Slowenien)

Ryan Joyce (England) - Jan Dekker (Niederlande)

2. Runde: 13. - 22. Dezember

Freitag, 13. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

Michael van Gerwen (Niederlande) - Klaasen/Burness

Samstag, 14. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

Jermaine Wattimena (Niederlande) - Humphries/Petersen

Samstag, 14. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

Rob Cross (England) - Huybrechts/Nentjes

Sonntag, 15. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

Ian White (England) - Labanauskas/Edgar

Sonntag, 15. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

Michael Smith (England) - Woodhouse/Lim

Montag, 16. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

Gary Anderson (Schottland) - Dolan/Kumar

Dienstag, 17. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

Krzysztof Ratajski (Polen) - Hughes/Lerchbacher

Dienstag, 17. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr) J

effrey de Zwaan (Niederlande) - Van Barneveld/Young

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

Stephen Bunting (England) - Monk/Justicia

Mittwoch, 18. Dezember 2019 (Session ab 20 Uhr)

James Wade (England) - Edhouse/Koltsov

Donnerstag, 19. Dezember 2019 (Session ab 13.30 Uhr)

John Henderson (Schottland) - Richardson/Suzuki

Steve Beaton (England) - K Anderson/Zong

Donnerstag, 19. Dezember (ab 20 Uhr)

Chris Dobey (England) - Meulenkamp/Robb

Danny Noppert (Niederlande) - Lennon/Rydz

Dave Chisnall (England) - Van der Voort/Barry

Gerwyn Price (Wales) - O'Connor/Kantele

Freitag, 20. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Darren Webster (England) - Meikle/Yamada

Mervyn King (England) - R Smith/Teehan

Jonny Clayton (Wales) - Joyce/Dekker

Ricky Evans (England) - McGeeney/Campbell

Freitag, 20. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Nathan Aspinall (England) - Boulton/Baggish

Joe Cullen (England) - Wilson/Kurz

Max Hopp (Deutschland) - Clemens/Van de Pas

Peter Wright (Schottland) - Rodriguez/Malicdem

Samstag, 21. Dezember 2019 (ab 13.30 Uhr)

Keegan Brown (England) - Mansell/Asada

Simon Whitlock (Australien) - Ward/Razma

Steve West (England) - Searle/R King

Adrian Lewis (England) - Reyes/Ilagan

Samstag, 21. Dezember 2019 (ab 20 Uhr)

Daryl Gurney (Nordirland) - Pipe/Pratnemer

Glen Durrant (England) - De Sousa/Heta

Mensur Suljovic (Österreich) - Evetts/Sherrock

Dimitri Van den Bergh (Belgien) - Payne/Portela

Daniel Bockwoldt/DPA Könnte bei der Darts-WM früh auf Landsmann Gabriel Clemens treffen: Max Hopp

3. Runde: 22. - 27. Dezember



Achtelfinale: 27. -28. Dezember



Viertelfinale: 29. Dezember

Halbfinale: 30. Dezember

Finale: 1. Januar 2020

Alle Weltmeister der PDC

1994: Dennis Priestley (England)

1995: Phil Taylor (England)

1996: Phil Taylor (England)

1997: Phil Taylor (England)

1998: Phil Taylor (England)

1999: Phil Taylor (England)

2000: Phil Taylor (England)

2001: Phil Taylor (England)

2002: Phil Taylor (England)

2003: John Part (Kanada)

2004: Phil Taylor (England)

2005: Phil Taylor (England)

2006: Phil Taylor (England)

2007: Raymond van Barneveld (Niederlande)

2008: John Part (Kanada)

2009: Phil Taylor (England)

2010: Phil Taylor (England)

2011: Adrian Lewis (England)

2012: Adrian Lewis (England)

2013: Phil Taylor (England)

2014: Michael van Gerwen (Niederlande)

2015: Gary Anderson (Schottland)

2016: Gary Anderson (Schottland)

2017: Michael van Gerwen (Niederlande)

2018: Rob Cross (England)

2019: Michael van Gerwen (Niederlande)

2020: ?