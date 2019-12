Der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen hat sein Erstrundenspiel bei der Darts-WM gegen Jelle Klaasen 3:1 gewonnen. Nachdem van Gerwen im ersten Satz noch Probleme gegen den stark aufspielenden Klaasen hatte, fand der Titelverteidiger zusehends seinen Wurfrhythmus und entschied das Match in vier Sätzen für sich. Seine Weltklasse zeigte er aber nur phasenweise.

"Ich habe von Beginn an ein schlechtes Spiel gemacht", sagte van Gerwen nach der Partie. Und weiter: "Jeder weiß, dass Jelle und ich eine Vergangenheit haben, uns nicht mögen. Das hat es schwerer gemacht."

Van Gerwen und Klaasen waren in der Jugendzeit die beiden hoffnungsvollsten Darts-Talente in den Niederlanden. Sie wurden Freunde und Trainingspartner. Bis Klaasen im August 2012 Nacktbilder an die minderjährige Schwester von van Gerwens heutiger Frau verschickte. Klaasen bekannte sich schuldig und wurde zu einer Zahlung von Schmerzensgeld und gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Die PDC sperrte ihn für sechs Monate.

Van Gerwen verliert den ersten Satz

Der Auftakt der Partie begann ganz nach dem Geschmack von van Gerwen. Gleich im ersten Leg gelang ihm ein Break und anschließend die 2:0-Führung. Doch Klaasen schlug zurück, glich zum 2:2 aus und holte sich dann bei eigenem Anwurf den ersten Satz.

VAN GERWEN SURVIVES A SCARE!



Michael van Gerwen secures his place in the third round after a hard-fought 3-1 victory over Jelle Klaasen! pic.twitter.com/mbwQlBL1SO — PDC Darts (@OfficialPDC) December 13, 2019

Im zweiten Satz führte Klaasen bereits 2:1, doch dieses Mal glich van Gerwen noch aus. Dann gelang ihm das höchstmögliche Finish, 170 Restpunkte brachte er mit seinen drei Darts auf Null und glich damit nach Sätzen zum 1:1 aus. Langsam fand der Niederländer zu seiner Normalform und steigerte sich auf eine durchschnittliche Punktzahl von über 90.

Erst im 13. Leg gelang van Gerwen sein erstes Maximum mit drei Pfeilen, die 180. Danach brachte er direkt 130 Rest auf Null und ging anschließend mit 2:1 nach Sätzen in Führung. Der Weltmeister fand immer besser ins Spiel, brachte im vierten Satz seine Anwurfspiele durch und holte am Ende ein Break zum 3:1-Sieg.

Van Gerwens Statistik wirkte allerdings wenig weltmeisterlich. Lediglich eine 180 warf van Gerwen, Klaasen warf das Maximum siebenmal. Sein Durchschnitt stand am Ende bei 96,37 Punkten - zuvor hatte van Gerwen in 18 WM-Spielen in Folge einen Durchschnittswert von über 100 Punkten erreicht.