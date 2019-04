Drei Tore in 126 Sekunden Adler Mannheim noch einen Sieg vom DEL-Titel entfernt

Die Adler Mannheim haben Titelverteidiger Red Bull München erneut besiegt und durch einen 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)-Auswärtssieg den dritten Erfolg im vierten Spiel der Finalserie gefeiert. Am Freitag (19.30 Uhr) können die Adler mit einem weiteren Sieg in eigener Halle ihren achten Meistertitel perfekt machen.

Das Spiel begann munter, doch alle Offensivaktionen beider Teams scheiterten bis zur ersten Pause an zwei stark aufgelegten Keepern. Mannheims Dennis Endras rettete gegen Frank Mauer (8.), Danny aus den Birken zeigte gegen Tommi Huhtala einen Weltklasse-Reflex (15.). Aber auch die Angreifer halfen mit aus: Die bis dahin größte Möglichkeit verhinderte Münchens Stürmer John Mitchell, der den Puck auf der Linie vor Chad Kolarik klärte (7.).

Im zweiten Drittel sorgten die Adler für die Vorentscheidung. Als die Münchner den Puck im eigenen Drittel nach starkem Mannheimer Pressing verloren, nutzte Cody Lampl (24. Minute) dies für die Führung. Ben Smith (25.) erhöhte kurz darauf mit einer Einzelaktion auf 2:0. Geschockte Münchner konnten nicht verhindern, dass es gut zwei Minuten nach dem ersten Tor bereits 0:3 stand, als Phil Hungerecker (26.) nochmals nachlegte. Den Endstand besorgte Nationalspieler Matthias Plachta in der 42. Minute.

München holte in den vergangenen drei Jahren drei Meistertitel - ein vierter wäre ein in der DEL bis dahin unerreichter Rekord. Dafür müsste das Team jedoch die folgenden drei Spiele gewinnen und so die Serie zu seinen Gunsten drehen.