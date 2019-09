Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM das Viertelfinale erreicht. Im polnischen Lodz gewann die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski gegen Slowenien im Achtelfinale 3:0 (25:21, 25:15, 25:20) und feierte den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

In der Runde der letzten acht bekommt es die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) am Mittwoch erneut in Lodz entweder mit Co-Gastgeber Polen oder Vorrundengegner Spanien zu tun. Die beiden Teams stehen sich am Abend (20.30 Uhr) gegenüber.

Ab dem Halbfinale finden alle weiteren Begegnungen in Ankara statt. Die EM wird erstmals in vier Ländern ausgetragen.