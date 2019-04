Platz 9: Sebastian Vettel, Formel 1: Schumachers würdiger Nachfolger - in so vielem: In Sachen Ehrgeiz, Ferrari und Erfolge. Vier Jahre lang dominierte er die Szene, feierte WM-Sieg nach WM-Sieg, vier Mal Champion war er von 2010 bis 2013. Seine Duelle mit Lewis Hamilton halten den Titelkampf in der Formel 1 in Atem. In diesem Jahr nimmt er den nächsten Anlauf. Vettel ist schon so lange dabei, und er ist erst 31.