Dopingskandal in Russland Gesperrter Leichtathletik-Boss tritt zurück

Der Präsident des russischen Leichtathletikverbands zieht Konsequenzen aus der Sperre gegen ihn und tritt zurück. Das kündigte Dmitri Schljachtin am Samstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge an. "Ich habe beim Präsidium ein Rücktrittsschreiben eingereicht", sagte er.

Die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics (vormals IAAF) hatte zuvor mehrere russische Funktionäre des Leichtathletikverbands vorläufig gesperrt. Neben Schljachtin betrifft das auch den geschäftsführende Direktor Alexander Parkin. Die Integritätskommission warf dem russischen Verband schwere Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln vor.

Hintergrund ist der Fall des Hochspringers Daniil Lyssenko. Dieser soll Dopingkontrolleure nicht über seine täglichen Aufenthaltsorte für mögliche Tests in der Trainingsphase informiert und medizinische Dokumente mit Hilfe von Funktionären gefälscht haben. Die russische Leichtathletik ist seit November 2015 gesperrt und der Prozess zur Aufhebung dieser Sperre wurde nun gestoppt.

Unabhängig von den Vorfällen in der Leichtathletik drohen dem russischen Sport im Zuge des Dopingskandals weitreichende Konsequenzen. Das zuständige Gremium empfahl der Welt-Antidoping-Agentur Wada am Freitag, die russische Antidoping-Agentur Rusada erneut zu sperren, was den Ausschluss von den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020 zur Folge haben dürfte.

Hintergrund ist die Affäre um mutmaßlich manipulierte Daten aus dem Moskauer Doping-Kontrolllabor. Mit diesen soll das genaue Ausmaß des systematischen und von staatlicher Seite gelenkten Dopings in Russland belegt und individuelle Strafen für Athleten möglich werden. Russland streitet eine absichtliche Manipulation der Daten ab und spricht von technischen Problemen.