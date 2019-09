Doping Judo-Olympiasiegerin Silva muss Goldmedaille zurückgeben 

Rafaela Silva war eine Heldin in Brasilien. Bei den Olympischen Sommerspielen von Rio de Janeiro 2016 gewann die Judoka die erste Goldmedaille für ihr Heimatland. Zuvor war sie auch die erste brasilianische Judo-Weltmeisterin. Und weil Silva in Rios Armenviertel Cidade de Deus aufgewachsen ist, weil sie sich gegen Rassismus behauptet und gegen Depressionen gekämpft hatte, wurde sie zur Symbolfigur, zu einem Beispiel dafür, dass man es auch unter den widrigsten Umständen schaffen kann.

Nun muss Rafaela Silva ihre Goldmedaille von Rio zurückgeben. Grund dafür: Doping. Dies gab die Panamerikanische Sportorganisation Panam Sports bekannt. Die 27-Jährige war positiv auf das verbotene Asthmamittel Fenoterol getestet worden. Gesperrt wurde Silva bislang aber nicht.

Silva wehrt sich

"Ich bin sauber, ich werde weiter trainieren und um den Beweis meiner Unschuld kämpfen", hatte Silva am Freitag auf einer Pressekonferenz gesagt. Bei den Spielen in Rio 2016 hatte Silva in der Klasse bis 57 Kilogramm gesiegt. "Ich habe diese Substanz nicht genommen, ich habe kein Asthma", betonte Silva.

Die positive Probe wurde am 9. August bei den Panamerikanischen Spielen genommen. Die Goldmedaille erhielt nachträglich die Dominikanerin Ana Rosa.