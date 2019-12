Dopingurteil gegen Russland Nicht dabei sein ist alles

Die Reaktionen auf die Entscheidung der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada waren vorhersehbar, und sie blieben auch nicht lange aus: Die Russen kündigten an, gegen das Urteil, ihre Sportler für vier Jahre von internationalen Großveranstaltungen auszuschließen, juristisch vorzugehen. Das ist ihr gutes Recht.

Dass der russische Sport das Urteil nicht so ohne Weiteres hinnimmt und stattdessen alle Möglichkeiten ausschöpft, den Wada-Spruch zu kippen, ist nachvollziehbar. Rusada-Boss Jurij Ganus geht allerdings selbst davon aus, dass die Entscheidung Bestand haben wird.

Dabei wird sich mit dem heutigen Urteilsspruch am bisherigen Status gar nicht viel ändern - weil die Wada zahlreichen Sportlern ein Schlupfloch offen lässt, die auch künftig als "neutrale Athleten" an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen dürfen und werden. So bleibt es vor allem der Verzicht auf Hymne und Fahne, der Russland auf symbolischer Ebene trifft. Ein Komplett-Bann Russlands wurde wieder einmal umgangen. Diese Konsequenz hat sich auch die Wada nicht getraut.

Wie wirksam die Entscheidung auch sein mag, auch auf anderer Ebene fällt die Reaktion erwartungsgemäß aus: In den sozialen Medien und in Leserforen melden sich diejenigen zu Wort, die beklagen, Russland müsse als Sündenbock herhalten. Es gehe immer nur gegen die Russen, was ist denn mit den US-Amerikanern, was mit den Jamaikanern? Es ist der Tonfall, der mitschwingt, ein Raunen, seit Russland ins Visier der Dopingermittler geraten ist: Wird hier nicht mit zweierlei Maß gemessen?

Nein, wird es nicht.

Es ist jedes Misstrauen der Welt angebracht, wenn es um die jahrelang lückenhaften Dopingkontrollen bei den jamaikanischen Sprintern in ihrer Heimat geht, wenn die Läufer aus dem ehemaligen Nike-Trainingscamp im US-amerikanischen Oregon Bestleistung nach Bestleistung vollbringen, wenn chinesische Schwimmer und Schwimmerinnen aus dem Nichts bei großen Wettkämpfen auftauchen, Medaillen scheffeln und danach wieder von der Bildfläche verschwinden. Doping ist ein systemimmanenter Bestandteil des Weltsports, und wenn Sportler nicht erwischt werden, heißt es möglicherweise nur, dass an manchen Orten cleverer gedopt wird als anderswo.

Kein Grund zur Entschuldigung

Aber das alles ist keine Entlastung für den Delinquenten Russland, es ist kein Grund, die Maßnahmen gegen den russischen Sport in die Nähe einer Verschwörungsgtheorie zu rücken. Dass auch woanders im Sport getrickst und betrogen wird, ist beileibe keine Entschuldigung dafür, dass in Russland über Jahre systematisch und flächendeckend Doping betrieben wurde, zudem mit der Infrastruktur und dem Instrumentarium staatlicher Stellen im Rücken, über zahlreiche Sportarten hinweg, nicht punktuell, sondern generell. Dies alles hat der McLaren-Report über viele Seiten belegt. Das haben die Aussagen der Whistleblower Stepanova und Rodtschenkow bekräftigt. Nirgends sonst ist das Doping in einem Land so gut und akribisch dokumentiert.

Das Urteil der Wada steht daher nicht auf tönernem Podest, die Zahl der Hinweise, der Indizien, der Aussagen - all das rechtfertigt dieses Urteil: In Russland war Doping im Sportsystem fest verankert. Und als es aufgeflogen war, wurde ganz offensichtlich versucht, zu vertuschen, Daten zu verfälschen. Wenn man all das summiert, ist die heutige Entscheidung sogar noch milde. Mit Russophobie hat das nichts zu tun.

Täter bleibt Täter

Der Vorwurf, es werde hier ein Exempel statuiert, weil es so einfach sei, alles Böse auf Russland zu übertragen, verwechselt die Rolle von Täter und Opfer. Zudem zählten Russlands Sportfunktionäre jahrelang zu den Einflussreichsten und Mächtigsten im Weltsport, fast jedes sportliche Großereignis ist in den vergangenen zehn Jahren auch mal an Russland vergeben worden, die Olympischen Spiele, die Fußball-WM, die Formel 1.

Russlands Sport war einer der größten Profiteure des Funktionärssystems in den großen Verbänden. IOC-Boss Thomas Bach und die Fifa-Chefs Joseph Blatter und Gianni Infantino sind wirklich nicht durch maximale Distanz zum russischen Sport aufgefallen. Die Anti-Doping-Ermittler hätten es sich einfacher machen können, als Russland in den Fokus zu nehmen.

Natürlich wird auch anderswo gedopt. Und der Blick muss genauso natürlich dahin gerichtet werden, wo Verdachtsmomente bestehen. Zum Beispiel auf Kenia, auf die USA, auf China, auf andere sportliche Großmächte. Die Operation Aderlass in diesem Jahr hat zudem gezeigt, dass auch die Deutschen keinen großen Anlass haben, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Der Wada-Entscheid gegen Russland kann deswegen nur ein Anfang sein, Doping noch viel konsequenter, noch viel intensiver anzugehen, Doper noch viel härter zu bestrafen. Es ist nur ein Anfang, es ist viel Kompromiss darin. Aber er ist immerhin ein Anfang.