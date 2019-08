Das europäische E-Sport-Team OG hat zum zweiten Mal in Folge die "Dota 2"-WM gewonnen. Im Finale, das im Best-of-seven-Modus entschieden wurde, setzte sich der Vorjahressieger 3:1 gegen Team Liquid durch. In der Geschichte des Wettbewerbs ist es die erste Titelverteidigung, zum dritten Mal in Folge hat ein europäisches Team "The International" gewonnen. "Dota 2" ist ein Spiel aus dem Genre MOBA ("Multiplayer Online Battle Arena").

Insgesamt wurden in Shanghai mehr als 34 Millionen US-Dollar an die Teams ausgeschüttet - mehr als bei der Fortnite-WM 2019 und damit eine Rekordsumme. OG, das von Red Bull gesponsert wird, bekam etwa 15,6 Millionen Dollar - viereinhalb Millionen mehr als im Vorjahr. Das zweitplatzierte Team Liquid mit dem deutschen Profi Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi erhielt knapp 4,5 Millionen.

Möglich ist dieses hohe Preisgeld durch Crowdfunding. Hersteller und Veranstalter Valve steuerte selbst 1,6 Millionen Dollar als Basis bei und bot den Fans und Amateurspielern kostenpflichtige Spielinhalte an. Aus diesen Erlösen flossen 25 Prozent in den Topf für das Preisgeld.

Vor zwei Jahren hatte "KuroKy" mit seinem Team Liquid den Titel gewonnen und 10,9 Millionen Dollar kassiert. Die Finalteilnahme beim diesjährigen Turnier kam etwas überraschend: Nach einer schwachen Gruppenphase gelangen sechs Siege in Serie und der Einzug ins Endspiel.