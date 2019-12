Eishockey Abbruch in Köln wegen eines medizinischen Notfalls

Die Partie zwischen den Kölner Haien und den Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga ist am Sonntag abgebrochen worden. Nach 2 Minuten und 45 Sekunden wurde die Begegnung wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne der Lanxess Arena zuerst unterbrochen und eine halbe Stunde später endgültig abgebrochen. Ein Zuschauer im Unterrang musste von Notärzten versorgt werden.

Aufgrund des schwerwiegenden medizinischen Einsatzes bei einem Besucher des Spiels @Koelner_Haie_72 gegen @Ice_Tigers wurde die Partie abgesagt. Alle weiteren Informationen folgen zu gegebener Zeit. Wir bitten um Verständnis. pic.twitter.com/RUJ09XezEp — Deutsche Eishockey Liga (@DELoffiziell) December 8, 2019

"Aufgrund eines schwerwiegenden Notfalls in der Arena sehen wir uns außerstande, die Partie fortzuführen", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter in einer Hallen-Durchsage unter Applaus der Zuschauer. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit den Ice Tigers und den Schiedsrichtern getroffen worden.

Einen solchen Spielabbruch hatte es laut einem DEL-Sprecher zuvor noch nie gegeben. Über einen Ausweichtermin werden die Gastgeber in den nächsten Tagen informieren.