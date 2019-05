Eishockey St. Louis steht erstmals nach 49 Jahren wieder im Stanley-Cup-Finale

Sie sind eigentlich das Team, das nie den Titel holt. Doch nun können die St. Louis Blues diesen Teil ihrer Geschichte überwinden und erstmals triumphieren.

Zum ersten Mal seit 1970 haben die Blues das Stanley-Cup-Finale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erreicht. Das Team aus Missouri bezwang in der Nacht die San Jose Sharks in eigener Halle klar 5:1 und entschied die Best-of-Seven-Halbfinalserie 4:2 für sich. Gegner im Kampf um den Titel sind ab Montag wie schon vor 49 Jahren die Boston Bruins.

"Das ist unglaublich. Diese Stadt hat darauf schon so lange gewartet. Jetzt fehlen noch vier Siege. Wir müssen einfach so weiter machen", sagte Angreifer Pat Maroon. David Perron (2.) und Wladimir Tarassenko (17.) sorgten schon im ersten Drittel für eine 2:0-Führung. Dylan Gambrell (27.) brachte San Jose noch einmal heran, doch Brayden Schenn (33.), Tyler Bozak (54.) und Ivan Barbaschew (58.) machten alles klar für die Blues, die in der Serie bereits 1:2 zurückgelegen hatten.

Die Blues spielen seit 1967 in der NHL, warten aber noch immer auf den ersten Meistertitel. Kein anderes Team der Liga hat so viele Begegnungen absolviert, ohne den Stanley Cup gewonnen zu haben.

Zwischen 1968 und 1970 hatte St. Louis dreimal in Folge das Finale erreicht, dort aber jeweils 0:4 verloren. Die letzte Niederlage 1970 gab es gegen die Boston Bruins, die nun erneut der Gegner sind. Boston hatte sich in einer einseitigen Halbfinalserie 4:0 gegen die Carolina Hurricanes durchgesetzt und steht zum 20. Mal im Stanley-Cup-Finale.