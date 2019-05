29' Schöner Schlagabtausch: Mit drei Stürmern laufen die Blauen auf Niederbergers Tor zu, der Abschluss fliegt aber am Tor vorbei. Im Gegenzug läuft sich Draisaitl frei und taucht vor Bowns auf. Der Goalie pariert aber stark im Eins-gegen-Eins. 25' Deutschland drückt: Erst setzt Pföderl einen Schuss an den linken Pfosten, dann scheitert Yasin Ehliz an Goalie Bowns. 23' Ben Davies hat heute richtig Lust auf Eishockey. Wieder taucht der Stürmer alleine vor dem deutschen Tor auf und zieht ab. Niederberger bringt aber noch die Schulter an den Schuss und verhindert den Rückstand. 21' Die Spieler sind wieder auf dem Eis, das Spiel läuft wieder. Gemischte Fanblöcke, die Stimmung ist top! Auch Draisaitls Team, die Edmonton Oilers, haben ein Auge darauf, was ihr Center bei der WM so treibt. Hier noch mal die Großchance von Mosey in Bild und Ton. Durchatmen in der Steel Arena: Favorit Deutschland will das Spiel kontrollieren und kommt immer wieder gefährlich in die Zone der Briten. Insbesondere im Powerplay kam das DEB-Team zu Großchancen. Aber kein Puck landete im Tor von Goalie Browns. Auf der anderen Seite setzten die Briten immer wieder zu mutigen Tempogegenstößen an, die größte Möglichkeit hatte Mosey kurz vor der Pause. Die Chance war aber auch einer Nachlässigkeit im deutschen Aufbauspiel geschuldet. Die deutschen Spieler dürfen sich selbst gegen den Underdog keine Konzentrationsschwächen leisten. 20' Riesenchance für Großbritannien! Holzer verliert den Puck hinter dem eigenen Tor gegen Hammond. Er bedient sofort Mosey vor dem Tor, der sofort abschließt. Aber Goalie Niederberger pariert bestens aus kurzer Distanz. 18' Superstar Leon Draisaitl haben die Briten natürlich auf dem Zettel. Kommt er an den Puck, ist sofort mindestens ein Blauer eng am Mann und attackiert den Stürmer. Aber das kennt Draisaitl nicht anders aus der NHL. 15' Dicke Chancen für Deutschland! Eisenschmid zieht mit voller Kraft ab, der Puck landet aber neben dem Tor. Kurz danach ist es Plachta, der einen Puck aus der Luft auf das Eis holt, aber aus kurzer Distanz knapp verzieht. Und dann scheitert kurz darauf auch noch Pföderl gleich zweimal an Goalie Browns. 13' 2 Minutes (Cross check) Großbritannien Robert Dowd Robert Dowd setzt einen Check gegen Tiffels recht tief an und muss dafür zwei Minuten auf die Bank. Powerplay für Deutschland. 11' Das Powerplay verpufft. Der Underdog kommt zu keiner großen Möglichkeit, hat aber auch Pech, als Brett Perlini beim Schussversuch der Stock bricht. 9' 2 Minutes (Elbowing) Deutschland Korbinian Holzer Ben Browns fängt einen Schuss von Yasin Eliz. Aber vor ihm haut Korbinian Holzer seinem Gegenspieler den Ellenbogen unter das Visier. Dafür muss der Deutsche richtigerweise für zwei Minuten raus. Erstes Powerplay für die Mannschaft in Blau. 9' Konterchance der Briten: Wieder sind die Deutschen im Aufbauspiel nicht konzentriert genug. Den Schuss des Stürmer blockt Denis Reul aber ab. 9' Timeout Großbritannien Großbritanniens Trainer Peter Russell nimmt die erste Auszeit. Er will, dass seine Spieler sich besser abstimmen. Deutschland ist überlegen, kam schon zu zwei guten Chancen. Der Führungstreffer für das DEB-Team ist so nur eine Frage der Zeit. 7' Das war knapp: Pföderl spielt den Puck aus der linken Ecke an den zweiten Pfosten. Da wartet Nowak und schließt direkt ab. Goale Ben Browns wehrt den Schuss aber reaktionsschnell ab. 6' Großbritannien spielt ein mutiges Forechecking und stellt sich nicht nur hinten rein. In Bedrängnis bringt das die Abwehr der Mannschaft von Bundestrainer Söderholm aber noch nicht wirklich. 5' Erster Abschluss für Deutschland - und dann gleich ein Doppelschlag: Pföderls Schuss lässt der britische Keeper abprallen, Ehliz nimmt sich den Nachschuss. Doch der Schuss ist zu zentral angesetzt, wieder pariert der Goalie. 3' Die Stimmung passt. 3' Und die Briten haben die erste Chance: Davies stört das deutsche Aufbauspiel und schließt aus spitzem Winkel schnell ab. Niederberger pariert aber den ersten Schuss sicher. 1' Livecast started! Los geht's! Die WM beginnt für das deutsche Team. 5/11/19 2:15 PM Kann losgehen. 5/11/19 2:14 PM Also wie ist die Ausgangslage? Deutschland als Olympia-Zweiter muss heute gewinnen, alles andere wäre für den DEB eine Enttäuschung. Schließlich will das Team des neuen Trainers Toni Söderholm ins Viertelfinale. Dafür muss Deutschland unbedingt Siege gegen die Underdogs Großbritannien, Dänemark, Frankreich und die Slowakei einfahren. Ob das DEB-Team dann in die nächste Runde einzieht, hängt von den Punkten gegen Mitfavoriten wie die USA und Kanada ab. 5/11/19 2:12 PM Hier übrigens auch die Mannschaft der Briten. 5/11/19 2:10 PM Die Spieler sind auf dem Eis. 5/11/19 2:09 PM Eine wichtige Personalie vermeldete der DEB heute in der Torwart-Frage. NHL-Goale Philipp Grubauer von der Colorado Avalanche reist am Sonntag zum deutschen Team, wird aber erst am Montag ins Training einsteigen. Das heutige Spiel verpasst er also. Deswegen werden seine Kollegen Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG) und Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers) heute spielen. 5/11/19 2:05 PM Klar, Leon Draisaitl ist der beste Spieler der deutschen Mannschaft. Aber wer ist eigentlich dieser Dominik Kahun? Heiko Oldörp hat sich mit Draisaitls "Schattenmann" beschäftigt. 5/11/19 2:03 PM 21 Spieler stehen heute im Kader. Einer davon ist der größte deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl. Mit mehr als 100 Punkten hat der Center der Edmonton Oilers die beste NHL-Saison eines Deutschen in der Geschichte der besten Liga der Welt gespielt. Aus der NHL sind außerdem Abwehrspieler Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) und Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) dabei. 5/11/19 1:58 PM Wagen wir einen Blick in die deutsche Kabine. Da bringt sich die Mannschaft mit ein paar zünftigen Bässen in Stimmung. 5/11/19 1:55 PM Deutschland gegen Großbritannien also. Da fragen sich nun vielleicht einige, seit wann die Briten denn Eishockey spielen. 1994 waren sie letztmals bei einer A-WM dabei. Damals holten sich die Spieler noch Autogramme von ihren berühmten Gegnern, wie Kollege Bernd Schwickerath schreibt. 5/11/19 1:49 PM Die Tabelle ist zwar noch nicht sehr aussagekräftig, sei hier aber dennoch erwähnt: Die Slowakei führt die Gruppe mit drei Punkten vor Finnland (3), Dänemark (2) und Frankreich (1) an. Gewinnt Deutschland sein Spiel hoch, könnte die DEB-Auswahl auf den ersten Platz springen. Zur Erinnerung: Die besten vier Mannschaften beider Achtergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. 5/11/19 1:45 PM Stimmen wir uns doch ein wenig mit den bisherigen Ergebnissen ein. Da waren einige Überraschungen dabei: In der deutschen Gruppe besiegte Gastgeber Slowakei die USA 4:1. Und Olympiasieger Schweden verlor 2:5 gegen Tschechien. Im Duell der Mitfavoriten gewann Finnland 3:1 gegen Kanada, Toptalent Kaapo Kakko war der Matchwinner der Europäer. Kein Wunder, dass ihm einige Experten eine große NHL-Zukunft voraussagen. Eine Klatsche verpasste die Schweiz den Italienern: 9:0 hieß es dort heute Mittag. In der deutschen Gruppe A gewann Dänemark derweil 5:4 gegen Frankreich nach Penaltyschießen. 5/11/19 1:34 PM Hallo und herzlich willkommen zur Eishockey-WM 2019! Das Turnier hat am Freitag mit Überraschungen begonnen. Die deutsche Mannschaft ist allerdings erst heute an der Reihe. Das DEB-Team ist der Favorit im Spiel gegen Großbritannien, durch das ich Sie begleiten darf. Um 16.15 Uhr geht's los.