Thomas Chabot 3' 1:0 Kanada vs. Deutschland 12' Florian Pütz Scoring opportunity Deutschland Markus Eisenschmid Kanada vs. Deutschland 12' Florian Pütz Hier übrigens das Tor im Bewegtbild. Kanada vs. Deutschland 8' Florian Pütz Scoring opportunity Kanada Jonathan Marchessault Die Kanadier spielen Deutschland schwindelig. Mit überragend sicherem Kombinationsspiel lassen sie keinen Gegner auch nur am Puck schnuppern. So kommt Marchessault aus vier Metern per Rückhandschuss zum Abschluss. Treutle wehrt ab. Kanada vs. Deutschland 5' Florian Pütz Scoring opportunity Deutschland Lean Bergmann Kanada will sich aus dem eigenen Drittel kombinieren, verliert den Puck aber im Aufbauspiel. Mauer skatet über die linke Seite Richtung Tor und gibt den Puck ins Zentrum. Da herrscht Chaos, aber Bergmann kommt irgendwie aus kurzer Distanz zum Abschluss. Den pariert der Goalie aber. Kanada vs. Deutschland 4' Florian Pütz Scoring opportunity Deutschland Dominik Kahun Draisaitl spielt einen feinen Rückhandpass auf Kahun. Der läuft aus spitzem Winkel alleine auf das kanadische Tor zu, verpasst aber den idealen Moment für den Abschluss. So blockt der Goalie den Puck. Kanada vs. Deutschland 3' Florian Pütz Goal! Kanada Thomas Chabot Assist: Jonathan Marchessault. Kanada ist bei dieser WM im Powerplay kaum zu stoppen - und das lassen die Nordamerikaner auch Deutschland spüren! Marchessault zieht mit dem Puck in den Slot und legt zurück auf den freistehenden Chabot. Der visiert kurz an und schießt den Puck dann rechts in die Maschen. Für Treutle nicht zu halten, da ihm die Sicht durch Fauser versperrt wurde. Kanada vs. Deutschland 3' Florian Pütz 2 Minutes (Holding) Deutschland Marco Nowak Cirelli läuft alleine auf das deutsche Tor zu - zumindest fast. Nowak hält ihn fest und verhindert damit den Konter. Das gibt nachträglich zwei Minuten und Powerplay für Kanada. Kanada vs. Deutschland 2' Florian Pütz Scoring opportunity Kanada Mark Stone Die erste Chance gehört Kanada: Auf engem Raum spielen die Ahornblätter Stone frei, der vom rechten Bullypunkt abzieht. Treutle hat aber den Handschuh am Puck. Kanada vs. Deutschland 1' Florian Pütz Livecast started! Wir können loslegen. Der Schiedsrichter zum Glück auch, auf geht's! Kanada vs. Deutschland 5/18/19 2:12 PM Florian Pütz Das ist die Mannschaft der Kanadier, die im Schnitt nur 23,6 Jahre alt ist. Die großen Stars wie Sidney Crosby fehlen, aber diese junge Mannschaft ist mit ihrer breiten NHL-Erfahrung trotzdem der Favorit. Kanada vs. Deutschland 5/18/19 2:10 PM Florian Pütz Den Einzug ins Viertelfinale und die damit verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 hat die DEB-Auswahl dem besten WM-Start seit 89 Jahren zu verdanken. Das deutsche Team besiegte Großbritannien (3:1), Dänemark (2:1) und Frankreich (4:1) verdient. Beim 3:2-Sieg gegen die Slowakei traf Top-Star Leon Draisaitl in letzter Minute und sorgte für die späte Entscheidung. Kanada vs. Deutschland 5/18/19 2:06 PM Florian Pütz So sieht der Kader des DEB-Teams für das Spiel gegen Kanada aus. NHL-Goalie Philipp Grubauer pausiert noch wegen muskulären Problemen. Für ihn wird heute Niklas Treutle spielen. Außerdem schont Trainer Söderholm Top-Talent Moritz Seider, der nach einem heftigen Check im Spiel gegen die Slowakei angeschlagen ist. Kanada vs. Deutschland 5/18/19 2:02 PM Florian Pütz So, Kanada also. Die Nordamerikaner sind als 26-maliger Weltmeister traditionell Mitfavorit auf den Titel. Die Ahornblätter haben nur Spieler aus der NHL im Kader, überzeugt hat das Team bei dieser WM aber noch nicht. Zwar wurde die kanadische Auswahl ihrer Favoritenrolle gegen die Underdogs aus Großbritannien (8:0) und Frankreich (5:2) gerecht, gegen die Slowakei (6:5) sah das Team aber nicht so souverän aus. Gleich zu Beginn des Turniers hatte Kanada 1:3 gegen WM-Mitfavorit Finnland verloren. "Wir haben noch nicht das stärkste Kanada gesehen. Da kommt noch viel mehr", sagte Deutschlands Trainer Söderholm. Kanada vs. Deutschland 5/18/19 1:49 PM Florian Pütz In der Steel Arena von Kosice fliegen schon vor Spielbeginn die Funken. Kanada vs. Deutschland 5/18/19 1:47 PM Florian Pütz Schon vor der Startsirene gibt es gute Neuigkeiten für das deutsche Team: Durch den 7:1-Sieg der USA gegen Dänemark steht die DEB-Auswahl sicher im Viertelfinale der WM. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen ist die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm nicht mehr von einem der ersten vier Plätze der Gruppe A zu verdrängen. Bedeutungslos geworden sind die verbleibenden Spiele gegen Kanada, die USA und Finnland aber nicht. Mit noch mehr Punkten könnte die deutsche Mannschaft sich eine gute Ausgangslage für das Viertelfinale verschaffen und zum Beispiel WM-Favorit Russland aus dem Weg gehen. Kanada vs. Deutschland 5/18/19 1:31 PM Florian Pütz Angeblich wird ja heute auch noch irgendwo Fußball gespielt. Ich verweigere mich dem aber und kommentiere ab 16.15 Uhr das Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kanada für Sie. Und damit herzlich willkommen zum fünften Spieltag der Eishockey-WM in der Slowakei! Monika Skolimowska / dpa