Eisschnelllauf Claudia Pechstein holt ihren 39. deutschen Meistertitel - ohne Konkurrenz

Claudia Pechstein hat über 5000 Meter ihre 39. Goldmedaille bei deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften gewonnen. Für die 47-Jährige ein besonderer Titel, denn Pechstein lief ohne deutsche Konkurrenz.

Ein Tag zuvor fand der Lauf über 3000 Meter statt, weshalb sich ihre deutschen Konkurrentinnen Roxanne Dufter und Michelle Uhrig dafür entschieden, die 5000 Meter auszulassen. Die doppelte Belastung wäre zu groß gewesen.

Alleine musste Pechstein jedoch nicht übers Eis laufen: Erstmals nahmen an der Deutschen Meisterschaft der Eisschnellläufer auch internationale Konkurrenten teil. Der Wettbewerb erhält dadurch das dreifache an Teilnehmern und einen höheren Anteil an Zuschauern.

Pechstein, fünfmalige Olympiasiegerin, wurde in dem Rennen zwar nur Zweite hinter der dreimaligen Olympiasiegerin Martina Sablikova aus Tschechien, aber holte sich die Meisterschaft.

"Mein Ziel war es, konstant zu laufen, es ist eine ordentliche Zeit herausgesprungen", sagte Rekordmeisterin Pechstein. "Dass sich keine der Konkurrentinnen auf den 5000 Metern gestellt hat, dafür kann ich nichts."

Zuvor hatte der überraschende Rücktritt der Präsidentin der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) Stefanie Teeuwen am vergangenen Donnerstag ein düsteres Bild auf den nach dem Rückzug des Hauptsponsors DKB finanziell am Boden liegenden Verband geworfen.

Pechstein hatte daraufhin ihren Lebensgefährten Matthias Große als Teeuwens Nachfolger ins Gespräch gebracht. "Das ist genauso unrealistisch, als würde ich meine Frau für das Präsidentenamt vorschlagen", sagte Bundestrainer Erik Bouwman in der "Süddeutschen Zeitung". Bouwman hatte Pechstein Ende Oktober mitgeteilt, dass er "keinen Bock" darauf habe, dass sie in der deutschen Auswahl trainiere.