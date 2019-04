Fed Cup Petkovic und Görges sorgen für 2:0-Führung gegen Lettland

Andrea Petkovic und Julia Görges haben das deutsche Team in der Relegation gegen Lettland 2:0 in Führung gebracht. Beim Fed-Cup in Riga gewann Petkovic 7:5, 6:4 gegen Jelena Ostapenko, mit Nummer 29 der Weltrangliste 42 Plätze besser platziert als Petkovic. Im Anschluss mühte sich Görges zu einem 6:4, 4:6, 6:1 gegen die Außenseiterin Diana Marcinkevica.

"Ich denke natürlich, dass wir jetzt auf dem Papier die großen Favoriten sind", sagte Petkovic nach ihrem Sieg gegen die frühere French-Open-Siegerin Ostapenko. Insgesamt gab es in zwei Sätzen 14 Breaks, jeweils sieben pro Durchgang. "Ich habe gehofft, dass sie viele Fehler macht, aber dann habe ich die auch gemacht", sagte Petkovic, die für die erkrankte Angelique Kerber in den deutschen Kader nachgerückt war.

Marcinkevica war als Ersatz für die Spitzenspielerin Anastasija Sevastova für den Fed Cup nominiert worden. Die Nummer 267 der Welt bereitete Görges aber größere Probleme als erwartet. Im entscheidenden dritten Satz entschied die Deutsche nach knapp zwei Stunden schließlich die Partie und baute die Führung ihres Teams weiter aus.

Am Samstag (14 Uhr, TV: Dazn) stehen für das deutsche Team drei weitere Matches an: Zunächst trifft Görges auf Ostapenko, danach duellieren sich Petkovic und Marcinkevica. Zum Abschluss bestreiten Mona Barthel und Anna-Lena Grönefeld ein Doppel gegen Ostapenko und Daniela Vismane. Aus den drei Partien benötigt Deutschland nur noch einen weiteren Sieg, um das Play-Off gegen Lettland zu gewinnen und in der Weltgruppe zu bleiben.