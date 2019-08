Mit einem Schokoriegel ist man nur solange zufrieden, bis der kleine Bruder plötzlich eine ganze Tafel Schokolade bekommt. Oder auch gleich fünf. "Fortnite", noch vergleichsweise neu in der E-Sport-Szene, hat bei seiner ersten Weltmeisterschaft das Prämiengefüge komplett verschoben.

30 Millionen US-Dollar Prämien wurden an einem Wochenende ausgeschüttet, allein drei Millionen an den Sieger im Einzelmodus. Solch hohe individuelle Gewinne sind selbst in etablierten Titeln wie "League of Legends" oder "Dota 2" bisher nicht erreicht worden. Für "Fifa"-Profis ist an solche Summen nicht zu denken, wenn sich an diesem Wochenende die besten von ihnen zum eWorld Cup in London treffen, der Weltmeisterschaft im Videospiel "Fifa".

32 Teilnehmer haben sich qualifiziert, 16 Playstation-Spieler und 16 Xbox-Spieler. Die beiden besten Profis auf jeder Plattform ermitteln im Finale auf beiden Konsolen den Sieger des Turniers. Dieser darf sich offiziell Weltmeister nennen und streicht ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar (225.000 Euro) ein. Für Kritik sorgte jedoch bereits im Vorfeld die Entlohnung für die weniger erfolgreichen Teilnehmer. Die Plätze 17 bis 32 bekommen gerade einmal 750 US-Dollar.

I mean the cameramen for 4 days of work are making more money than half the players.

Perusing a role in casting and behind the scenes is by far more sustainable. I understand making the final is life changing but it’s becoming harder and harder to play FIFA full time. pic.twitter.com/X1fHtv5MYn — Hashtag Honey Badger (@HTU_HoneyBadger) July 16, 2019

"Fifa"-Profi Tim "Tim Latka" Schwartmann von Schalke 04 hält die Prämie für die Top-Platzierungen beim eWorld Cup grundsätzlich für angemessen. "Vergleicht man aber einmal die einzelnen E-Sport-Titel miteinander, werfen die unterschiedlichen Preisgelder natürlich Fragen auf", sagt der 20-Jährige dem SPIEGEL. "Ich denke, in dieser Diskussion geht es hauptsächlich um das Gefühl einer fehlenden Wertschätzung."

Neid komme bei Schwartmann nicht auf. "Kein Spieler verlangt, ähnlich hohe Preisgelder wie beispielsweise in 'Fortnite'", sagt er und verweist auf die niedrigen Prämien bei einem schlechten Abschneiden. "Aber es muss sich für die Spieler lohnen, die so viel Zeit und Kraft in dieses Spiel stecken."

Spieler üben Kritik - Fifa beruft sich auf Nachhaltigkeit

Zahlreiche weitere "Fifa"-Profis haben sich in sozialen Netzwerken zur Ungleichheit bei Preisgeldern in der E-Sport-Szene geäußert. Missgunst gegenüber den "Fortnite"-Spielern ist dabei selten, es überwiegt die Forderung an "Fifa"-Hersteller EA Sports und Turnierveranstalter Fifa, die Prämien zu überdenken. Auch Werder Bremens "Fifa"-Profi und WM-Teilnehmer Mohammed "Mo Auba" Harkous verwies in einem Tweet indirekt auf das Missverhältnis zwischen ausgezahlten Prämien an Spieler und Umsätze, die mit "Fifa" generiert werden.

Ich hab nur die Fortnite WM geguckt wegen dem Preisgeld.. Wenn ich Geld hätte und ein Spiel habe das 1 Milliarde Menschen zocke würde ich Safe Preisgeld des Jahrhunderts verteilen .. Kennt ihr da ein Konzern der das hat — Mo (@MoAuba) July 27, 2019

Mit dem E-Sport erreicht EA Sports nicht annähernd so viele Zuschauer wie die größeren Konkurrenten Riot Games, Epic Games oder Valve mit ihren Titeln. Zum Vergleich: Während beim eWorld Cup 2018 nach Veranstalter-Angaben zu Spitzenzeiten 322.000 Menschen zuschauten, gibt Epic Games für die "Fortnite"-WM 2,3 Millionen Zuschauer an. Bei der "League of Legends"-WM sollen es laut Riot Games sogar bis zu 99,6 Millionen Zuschauer gewesen sein.

Auf Anfrage des SPIEGEL sagte ein Sprecher der Fifa, man wolle die Wettbewerbe "auf gesunde und nachhaltige Weise" wachsen lassen. Daher habe man zusätzliche drei Millionen US-Dollar für die Qualifikation ausgelobt und das Preisgeld bei der Endrunde von 400.000 auf 500.000 US-Dollar angehoben. Um mehr Zuschauer für "Fifa" als E-Sport zu begeistern, setze man auf eine Erweiterung der Wettbewerbe wie den eNations Cup, bei dem im April erstmals Nationalteams angetreten waren.

"Pay2Win" als zusätzliche Belastung

EA Sports verdient sein Geld mit "Fifa" auf anderen Wegen. E-Sport-Titel wie "Fortnite" oder "League of Legends" sind im Gegensatz zu "Fifa", das jährlich neu erworben werden muss, nicht nur kostenlos spielbar. Einkäufe im Spiel haben zudem einen rein kosmetischen Wert und verschaffen keinen Wettbewerbsvorteil.

Das ist bei "Fifa" anders, wo online überwiegend der häufig als "Pay2Win" kritisierte Modus "Fifa Ultimate Team" (FUT) gespielt wird. Hier bauen Spieler eigene Mannschaften auf - und wenn man die richtigen Stars im Team hat, kann es das Gewinnen erleichtern.

Wollen sie sich für die großen "Fifa"-Turniere qualifizieren (wo dann mit ausgeglicheneren Team-Stärken gespielt wird), kommen Spieler angesichts des Konkurrenzdrucks kaum darum herum, echtes Geld in ihre "FUT"-Mannschaft zu investieren, um sie mit stärkeren Spielern zu verstärken.

Einfach ist das Ganze nicht: "Fifa" bietet keinen Online-Shop an, auf dem Stars für echtes Geld direkt zum Verkauf stehen. Mit echtem Geld lassen sich aber "Fifa Points" und damit dann sogenannte Packs erwerben, in denen Spieler-Karten stecken. Welche Profis aber genau in einem Pack sind, ist Glückssache, ähnlich wie bei Panini-Bildern. Die Packs lassen sich in "FUT" sowohl erspielen, als auch - viel schneller - mit den "Fifa Points" freischalten.

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA-EFE/REX/Shutterstock "Fifa" eWorld-Cup-Gewinner 2018 wurde Mosaad "MSdossary" Aldossary

Die Chancen, über ein Pack an einen Topspieler zu kommen, sind sehr gering. Für den Wettbewerb auf Topniveau sind die meisten Karten nicht hilfreich, weshalb sie oft über einen spielinternen Transfermarkt anderen "Fifa"-Spielern feilgeboten werden. Auf dem Transfermarkt lassen sich Spieler mit Münzen handeln, einer zweiten "Fifa"-Währung, die auf legalem Weg nicht mit Geld gekauft werden kann.

So ist es möglich, Stars gezielt zu kaufen - wenn man denn erst einmal genügend Münzen dafür besitzt. Denn je besser ein Spieler ist, desto teurer ist er hier.

Hinzu kommt: Wenn im Herbst ein neues "Fifa" erscheint, fängt man auch als E-Sportler immer wieder bei Null an und muss seine Mannschaft erneut auf Vordermann bringen.

Investitionen im vierstelligen Bereich nötig

Der finanzielle Druck durch dieses System sei für Spieler enorm, sagt Schalke-Profi Schwartmann: "Anders ist es kaum möglich, mit den besten Spielern mitzuhalten." Die durchschnittliche Investition eines ambitionierten Spielers zu Saisonbeginn schätzt er auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Spieler, die nur wenige Hundert Euro investiert und es trotzdem zur WM geschafft hätten, seien die große Ausnahme.

Mit einer guten Platzierung bei der WM können Spieler ihr Investment wieder refinanzieren. Landet man aber auf keinem Spitzenplatz und ist nicht bei einem Verein angestellt, wird es schwer. "Von den Wettbewerben allein hätte ich nicht leben können", sagt Schwartmann: "Ich kann mir gut vorstellen, dass sich vor allem junge Spieler überlegen müssen, ob sie den Sprung in den E-Sport wagen wollen."