Fischer-Random-Schach So ist erster offizieller Weltmeister - Carlsen gewinnt keine Finalpartie

Der große Favorit im Finale des neuen offiziellen WM-Formats Fischer-Random-Schach war Magnus Carlsen, die Nummer eins im klassischen Schach. Doch in der Finalserie gegen den US-Amerikaner Wesley So war Carlsen deutlich unterlegen. So gewann das Finale mit vier Siegen und zwei Unentschieden aus sechs Partien und ist damit erster vom Weltverband Fide offiziell anerkannter Weltmeister im Fischer-Random-Schach.

Bereits am ersten Finaltag am Freitag hatte Carlsen dreimal gegen So verloren. Der Amerikaner hatte Carlsen jedoch nicht abschreiben wollen. Er erwartete, dass sein Gegner "wie ein Löwe" zurückschlagen würde, sagte So nach den ersten vier Partien. Doch daraus wurde nichts. Am Samstag sicherte sich So ein Remis und einen Sieg. Das reichte für den Titel.

Der 26 Jahre alte So ist im klassischen Schach Zwölfter der Weltrangliste, er war als Außenseiter ins Halbfinale gestartet. Carlsen gratulierte seinem Konkurrenten nach dem Finale und sagte, er sei "beschämt" über sein eigenes Spiel.

Bronze gewann der Russe Ian Nepomniachtchi, er setzte sich im Duell um den dritten Platz gegen den US-Amerikaner Fabiano Caruana durch. Carlsen hatte Caruana, Vizeweltmeister im klassischen Schach, im Halbfinale besiegt.

Fischer-Random-Schach, auch Chess 960 genannt, ist eine Variante des klassischen Schachs, die vor allem die Kreativität der Spieler fordern soll. Die Figuren auf den Grundlinien stehen zu Beginn nicht in der klassischen Formation, sondern werden nach leicht einschränkenden Regeln zufällig durchmischt. Damit wird die Eröffnungstheorie des klassischen Schachs nutzlos.

Carlsen, seit 2013 Weltmeister im klassischen Schach, galt aufgrund seines kreativen Spielstils als Favorit auf den Titel - auch weil er die inoffizielle WM im Fischer-Random-Schach 2018 gewonnen hatte. Das Format wurde erst in diesem Jahr offiziell vom Weltverband anerkannt.

Im klassischen Schach ist Carlsen aktuell der beste Spieler der Welt, im herkömmlichen Format ist er seit 101 Spielen ungeschlagen.