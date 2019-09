"Motorsport ist gefährlich" - das steht auf jeder der kleinen Plastikkarten, die alle, die im Formel-1-Umfeld arbeiten, als Ausweis um den Hals hängen haben. Trotzdem gerät dieser Aspekt immer wieder in Vergessenheit, weil schwere Unfälle angesichts stetig verbesserter Sicherheitsmaßnahmen immer seltener geworden sind. Die meisten der aktuellen, jungen Fahrer haben selbst den jüngsten Unfall von Jules Bianchi in Suzuka 2014 nicht aus der Nähe miterlebt. Mit Ausnahme von Charles Leclerc, der mit Bianchi befreundet war.

Jetzt ist am Samstagabend in Spa-Francorchamps plötzlich doch wieder ein Unfall mit tödlichem Ausgang passiert. Und die Nachwuchsfahrer aus der Formel 2 und aus der Formel 3 standen sichtlich fassungslos in ihrem Fahrerlager - viele von ihnen noch jünger als der 22-jährige Anthoine Hubert, der in seinem Auto starb. Die Fahrer drückten ihre Betroffenheit und Anteilnahme anschließend in den sozialen Medien aus. Das geht ganz schnell, die echte Aufarbeitung wird länger dauern.

Besonders wohl bei Giuliano Alesi. Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Jean Alesi stand zeitweise mit leerem Blick in einer Ecke des Fahrerlagers. Auch er war an dem Unfall beteiligt. Durch einen Reifenschaden war der 19-Jährige relativ langsam und nicht ganz kontrolliert unterwegs gewesen. Anthoine Hubert musste ausweichen. Dabei drehte er sich, schlug in die Leitplanken ein und prallte zurück auf die Strecke. Schon fast zum Stillstand gekommen, raste der hinter ihm fahrende Juan Manuel Correa mit Tempo 270 in die Seite seines Formel-2-Renners. Hubert hatte keine Überlebenschance. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Strecke.

"Wir fahren heute ein Rennen"

Der Schock traf auch die erfahrenen Piloten. Lewis Hamilton, der gerade ein TV-Interview gab, als er die schrecklichen Unfallbilder über einen Monitor sah, begriff sofort, dass es sich um keinen harmlosen Unfall handelte. Er ging sehr schnell wortlos weg. Später fand er jedoch deutliche Worte: "Wenn irgendjemand, der uns zusieht und Spaß daran hat, denkt, dass das, was wir tun, sicher ist, unterliegt er einem gewaltigen Irrtum", schrieb der Formel-1-Weltmeister auf Instagram. Alle Fahrer würden ihr Leben aufs Spiel setzen, sobald sie auf die Rennstrecke fahren. Anthoine sei ein "Held", weil er das Risiko auf sich nahm, um seinen Traum zu verfolgen.

Sebastian Vettel reagierte ebenfalls deutlich - auf die Bitte um einen Kommentar. Aber niemand im Formel-1-Fahrerlager forderte etwa öffentlich eine Absage des Grand Prix - auch wenn die Formel 2 ihr Sonntagsrennen "aus Respekt vor Hubert" strich. "Heute fahren wir ein Rennen", hieß es wenige Stunden vor dem Formel-1-Start auf dem offiziellen Twitter-Account der Rennserie. "Wir machen das mit schweren Herzen und tragen die Erinnerung an Anthoine in uns."

Today we race.



We do so with the heaviest of hearts, and we carry the memory of Anthoine throughout.



Just like it was for Anthoine, racing is our passion and our dream. It defines us.



So today we race for Anthoine.



And today, and always, we honour him. pic.twitter.com/46MO41C6aT — Formula 1 (@F1) 1. September 2019

Hubert, GP3-Champion von 2018, hatte schon viele Beziehungen in die Formel 1. Etwa als offizieller Renault-Nachwuchspilot, durch den Sponsor BWT, der ja auch das Racing Point Team finanziert. Sowie durch die Mercedes-Tochter HWA, die den Einsatz des Arden-Teams, für das der Franzose fuhr, durchführt. Mit einer Absage des Rennens rechnete trotzdem niemand. Aus kommerziellen Gründen, zum einen. Aber auch, weil in diesen Situationen die Rennfahrer-Mentalität zum Tragen kommt.

Sicher ist nicht sicher

Motorsport ist gefährlich - er war es immer und wird es immer bleiben. Vor genau 39 Jahren, am 1. September 1985, starb in Spa Stefan Bellof - keine 300 Meter von der Stelle entfernt, an der jetzt Anthoine Hubert verunfallte. Nicht in einem Formelauto sondern in einem Porsche in der Sportwagen-WM.

Seitdem, aber speziell seit dem tragischen Imola-Wochenende 1994 mit den tödlichen Unfällen von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna, sind die Autos in allen Kategorien und auch die Strecken immer sicherer geworden: Stärkere Chassis, der Halo als Kopfschutz, größere Auslaufzonen. Sehr oft hat das geholfen. Es gab unzählige Unfälle, die glimpflich ausgingen. Aber wenn mehrere unglückliche Faktoren zusammen kommen, dann nützt das alles auch nichts mehr. Dann sind die Kräfte, die auf den menschlichen Körper wirken, zu groß.

Den meisten Fahrern ist das bewusst. Wem es bis jetzt noch nicht bewusst war, der wird es lernen müssen, wenn er weiter Rennsport betreiben will. Das Risiko macht für die Piloten auch zumindest einen gewissen Teil der Faszination an ihrem Sport aus. Die ständige Bewegung im Grenzbereich, das Navigieren am absoluten Limit der Fahrzeugbeherrschung. Rennfahrer, besonders jene, die es in die Formel 1 schaffen, sind Extremsportler. Und deshalb steigen sie auch heute Nachmittag wieder ins Auto. Vielleicht in den ersten Runden noch mit einem kurzen Seitenblick in jene Kurve, in der gestern ihr Kollege starb. Wenn die Rennsituation die Zeit dafür lässt.