Der US-amerikanische Formel-2-Fahrer Juan Manuel Correa hat sich erstmals nach seinem schweren Crash in Spa Ende August, bei dem der französische Pilot Anthoine Hubert ums Leben gekommen war, öffentlich geäußert.

"Die letzten Wochen waren extrem hart, härter als alles, was ich jemals körperlich und geistig erlebt habe", sagte Correa in einer Erklärung: "Ich verarbeite immer noch alles, was passiert ist und passiert." Nach seiner Verlegung in ein Londoner Krankenhaus wurde der 20-Jährige 17 Stunden lang am rechten Bein operiert. Ein Eingriff, den er als "Erfolg" einstufte. Weniger als zwei Wochen zuvor war Correa aus einem künstlichen Koma erwacht, in das ihn die Ärzte wegen eines Atemstillstands versetzt hatten.

Correa erlitt bei dem Unfall schwere Brüche an beiden Beinen und eine leichte Verletzung der Wirbelsäule. In zwei Wochen soll er erneut operiert werden. Es werde ein "weniger komplexer" Eingriff, heißt es aus seinem Umfeld. Laufe alles nach Plan, werde der Fahrer das Londoner Krankenhaus in sechs Wochen verlassen können.

Correa war beim belgischen Grand-Prix mit voller Geschwindigkeit in das in einer Auslaufzone neben der Fahrbahn stehende Auto des Franzosen Anthoine Hubert gefahren. Dessen Auto stand quer zur Fahrtrichtung, da er zuvor in die Begrenzungsmauer gefahren war. Hubert verstarb anschließend im Medical Center an der Strecke.