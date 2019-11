Trotz ihres schweren Unfalls in Macau wird sich Rennfahrerin Sophia Flörsch beim diesjährigen Formel-3-Weltfinale in der chinesischen Sonderverwaltungszone wieder hinters Steuer setzen. "Ich freue mich riesig, wieder in Macau zu fahren", sagte die 18-Jährige, die für HWA Racelab starten wird. "Bis zu meinem Unfall war es das großartigste Event, das ich je gefahren bin."

Flörsch war im vergangenen November auf dem gefährlich engen Stadtkurs in Macau schwer verunglücktund hatte dabei eine Fraktur der Wirbelsäule erlitten, die in einer elfstündigen Operation gerichtet wurde. Im April gab sie ihr Renncomeback.

"Die Strecke ist der Hammer. Es macht so viel Spaß, darauf zu fahren. In einem Formel-3-Auto ist das echt unglaublich, ich bin jede Runde mit einem Grinsen gefahren", sagte Flörsch über ihre Premiere im vergangenen Jahr. Der Grand Prix auf dem Stadtkurs findet vom 14. bis 17. November statt.

"Für mich war nach dem Unfall immer klar: Ich will wieder zurück ins Auto, und ich will wieder zurück nach Macau", sagte Flörsch: "Dass es in diesem Jahr schon funktioniert, zeigt, dass man auch Träume erreichen kann, wenn man an sich glaubt und hart dafür arbeitet."