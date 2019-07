Krasser zu sein, ist das, was Fortnite in so rasanter Zeit so groß gemacht hat. Das Spiel ist rasanter, die Optik schriller, das Erlebnis mit Tänzen und Verkleidungen unterhaltsamer. Viele Konkurrenten auf dem Games-Markt hat das Videospiel mit seinem Battle-Royale-Modus einfach zur Seite gewischt.

Bei seiner ersten Fortnite-Weltmeisterschaft setzt Hersteller Epic Games auf den bewährten Knalleffekt: 100 Millionen Dollar (rund 90 Millionen Euro) Gesamtpreisgeld haben die Veranstalter für die erste WM ausgelobt, ab Freitag (18.30 Uhr, Stream: Twitch) werden bei der Endrunde in New York die verbleibenden 30 Millionen Dollar ausgespielt. Die etablierten E-Sport-Titel wie Counter-Strike, Dota 2 oder League of Legends haben nie auch nur annähernd so viel geboten. Es ist der gigantisch angelegte Schritt, um Fortnite im professionellem Gaming zu etablieren.

Der größte Star der Szene ist bei der Endrunde gar nicht unter den Teilnehmern. Tyler Blevins, bekannt als "Ninja", ist bereits in der Qualifikation gescheitert. Der 28-jährige US-Amerikaner hat mit seinem Stream auf Twitch maßgeblich dazu beigetragen, das Spiel populär zu machen. Wenn er zockt, verfolgen das Millionen Fans weltweit, Stars wie Drake oder Harry Kane sind als Mitspieler zu Gast. Als er in Paris zum Fußball vorbeischaute, begrüßte ihn Neymar persönlich auf der Tribüne.

Zahlreiche Stars fehlen bei der WM

Und "Ninja" ist nicht der einzige Star der Szene, der es nicht durch die Qualifikation geschafft hat. Einige der bislang erfolgreichsten Spieler scheiterten in den zehn Qualifikationsrunden, die an zehn Wochenenden vor dem Turnier in Einzel- und Duowettbewerben abgehalten wurden. Darunter war auch Dennis "Cloak" Lepore, der an der Seite des derzeit beliebtesten Streamers, Turner "Tfue" Tenney, das bislang größte Fortnite-Turnier gewonnen hatte.

Wie attraktiv ist ein Turnier, bei dem Fans die Teilnehmer gar nicht oder nur teilweise kennen? Wie spannend wäre eine Fußball-WM, bei der die bekanntesten Teams oder Spieler fehlen?

Steven Ryan/ AFP Im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows werden sonst die US Open gespielt

Anders als die Endrunde in New York war die Qualifikation ein reines Onlineevent. Schnell wurde Betrug zum Problem, Cheater versuchten sich mit unerlaubten Mitteln zu qualifizieren. Bereits nach dem ersten Wochenende wurden weit über 1000 Betrüger gesperrt. Für Aufregung in der Szene hatte ein Fall gesorgt, bei dem sich ein Team, das erwischt worden war, nach zweiwöchiger Sperre dennoch für die Endrunde in New York qualifizieren konnte.

Turniere als Marketing-Plattformen

Überhaupt sorgte der Quali-Modus für Schwierigkeiten. Spieler hatten drei Stunden Zeit, um in maximal zehn Spielen möglichst viele Punkte zu sammeln. Lange Wartezeiten vor den Spielen machten es vielen unmöglich, auf die volle Anzahl ihrer Partien zu kommen. Prominente Spieler wie Thomas "72hrs" Mulligan und Noah "Vivid" Wright von der E-Sport-Organisation Team Liquid etwa scheiterten als Duo an dieser Hürde.

"Ninja" und sein Teampartner Malachi "Reverse2k" Greiner hatten es nicht geschafft, während der einzelnen Runden genügend Gegner zu eliminieren. Paradox in einem Battle-Royale-Spiel, bei dem es per se um das Überleben geht. Doch um die Partien actionreicher zu gestalten, belohnt Epic auch die Eliminierungen - und das zu stark, wie einige Spieler kritisieren.

So funktioniert "Fortnite: Battle Royale" Nach dem Absprung aus dem fliegenden Battle Bus sollte man schnell einen geeigneten Landeplatz ansteuern und dort nach Waffen, Munition, Schildtränken und Heilmitteln suchen. Ausrüstung befindet sich in der Regel in Gebäuden und verfügt über verschiedene Raritätsstufen. Bei Waffen gilt: Je höher der Seltenheitswert, desto mehr Schaden richten sie an. Goldene Kisten beinhalten besonders wertvolle Beute und sind überall in der Spielwelt versteckt. Zum Aufstöbern achten Sie am besten auf ein pulsierendes Geräusch, welches lauter wird, je näher Sie der Kiste kommen. Wer clever baut, ist klar im Vorteil - und kann zum Beispiel erhöhte Orte wie diesen Wasserturm mühelos erklimmen. Damit Sie von der Baufunktion Gebrauch machen können, müssen Sie jedoch zunächst Rohstoffe sammeln. Dazu einfach zur Spitzhacke wechseln und dann einige Male auf Bäume, Mauern oder Objekte aus Metall einschlagen. Sie möchten ins Innere eines Gebäudes gelangen, finden den Zugang aber nicht, weil Sie beispielsweise auf dem Dach gelandet sind? Auch in solchen Fällen wirkt die Spitzhacke Wunder. Im Verlauf jeder Partie sollten Sie immer mal wieder einen Blick auf die Karte werfen und sich zügig in die sichere Zone, sprich in das Innere des weißen Kreises, begeben. Doch Vorsicht: Der Kreis schrumpft in regelmäßigen Abständen. Sobald Gegner in Feuergefechte verwickelt werden, verschanzen sie sich gern in kleinen Selbstbau-Festungen. Einreißen lassen sich letztere am besten mit Explosivwaffen. Gewöhnliche Projektile richten dagegen nur bedingt Schaden an. Spieler, die sich im Einzugsgebiet des Sturms befinden, verlieren kontinuierlich Lebensenergie. Allerdings gibt es auch einen Vorteil: Da sich in der Sturmzone kaum jemand aufhält, wird man hier deutlich seltener in Gefechte verwickelt. Am Ende eines Matches gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wer Konfrontationen aus dem Weg gehen will, bleibt im Verborgenen. Auch geducktes Laufen hilft, da es deutlicher weniger Geräusche verursacht. Sobald Sie von einem Gegner eliminiert worden sind, endet die Runde. Sie dürfen den Rest der Partie jedoch mithilfe der Zuschauerkamera weiterverfolgen, was durchaus unterhaltsam und lehrreich sein kann.

Es sind diese Unausgeglichenheiten, die es Fortnite nach wie vor schwer machen, sich als E-Sport zu etablieren. Die Verwässerung des eigentlichen Spielmodus zu Gunsten der Action ist das eine, der Faktor Zufall das andere. Spieler springen bei Fortnite über einer Karte ab, auf der die Ausrüstungsgegenstände wie Schilde oder Waffen ungleich verteilt sind. So bestimmt regelmäßig das Glück, welche Spieler mit einem Vorteil starten.

Der Zufall macht es fast unmöglich, dass sich Topspieler oder Topteams über einen längeren Zeitraum etablieren. Für Fans ist es schwer, mit ihren Lieblingen zu fiebern oder sie überhaupt dauerhaft zu finden. Und sollten sie doch bei einem Turnier dabei sein, bleibt es mühsam, ihnen im Spiel zu folgen: Bei 100 Spielern auf der Karte, die gleichzeitig in Aktion sind, ist es schwer, den Überblick zu behalten.

Wer ist hier der Star?

In der Vergangenheit hat Epic Games Turniere immer wieder geschickt als Marketingplattform genutzt. Mal wurden Spieler gezwungen, mit dem Equipment eines neuen Sponsors zu spielen, mal wurden neue Waffen oder Flugzeuge erst kurz vor Turnierbeginn eingeführt. Das brachte zwar die Spielbalance durcheinander, Zuschauer bekamen jedoch ein Spektakel auf großer Bühne geboten.

Diese Unwägbarkeiten, die für Profis ein unkalkulierbares Problem darstellen, sind für Amateure ein Versprechen: Fortnite wird nie langweilig. Beim "ProAm" Mitte Juni, dem letzten großen Turnier vor der WM, hatte Epic Games groß aufgefahren. Rund um die Halle wurde ein kleiner Freizeitpark errichtet, Besucher konnten Bilder mit analogen Versionen der Figuren aus dem Spiel machen und sich mit Merchandise eindecken. Bei so viel buntem Treiben blieb der Innenraum der Halle jedoch selbst bei den Entscheidungen spärlich gefüllt.