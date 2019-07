Kyle "Bugha" Giersdorf ist der Sieger im Einzelwettbewerb der ersten Fortnite-Weltmeisterschaft. In New York setzte sich der der 16 Jahre alte US-Amerikaner gegen 99 andere Spieler durch und sicherte sich den Titel. "Bugha" hatte die erste von sechs Runden im Wettbewerb gewonnen und die Konkurrenz danach dominiert. Bereits vor der finalen Runde war sein Vorsprung nur noch theoretisch einholbar.

Für den Erfolg wurde er mit einem Preisgeld in Höhe von drei Millionen US-Dollar (2,7 Millionen Euro) belohnt. Mehr hat vor ihm noch kein Einzelspieler in einem einzelnen Videospiel-Wettbewerb gewonnen. Auch die weiteren Podiumsplätze gingen an US-Spieler: Harrison "Psalm" Chang wurde Zweiter, Shane "EpikWhale" belegte Platz drei.

So funktioniert "Fortnite: Battle Royale" Nach dem Absprung aus dem fliegenden Battle Bus sollte man schnell einen geeigneten Landeplatz ansteuern und dort nach Waffen, Munition, Schildtränken und Heilmitteln suchen. Ausrüstung befindet sich in der Regel in Gebäuden und verfügt über verschiedene Raritätsstufen. Bei Waffen gilt: Je höher der Seltenheitswert, desto mehr Schaden richten sie an. Goldene Kisten beinhalten besonders wertvolle Beute und sind überall in der Spielwelt versteckt. Zum Aufstöbern achten Sie am besten auf ein pulsierendes Geräusch, welches lauter wird, je näher Sie der Kiste kommen. Wer clever baut, ist klar im Vorteil - und kann zum Beispiel erhöhte Orte wie diesen Wasserturm mühelos erklimmen. Damit Sie von der Baufunktion Gebrauch machen können, müssen Sie jedoch zunächst Rohstoffe sammeln. Dazu einfach zur Spitzhacke wechseln und dann einige Male auf Bäume, Mauern oder Objekte aus Metall einschlagen. Sie möchten ins Innere eines Gebäudes gelangen, finden den Zugang aber nicht, weil Sie beispielsweise auf dem Dach gelandet sind? Auch in solchen Fällen wirkt die Spitzhacke Wunder. Im Verlauf jeder Partie sollten Sie immer mal wieder einen Blick auf die Karte werfen und sich zügig in die sichere Zone, sprich in das Innere des weißen Kreises, begeben. Doch Vorsicht: Der Kreis schrumpft in regelmäßigen Abständen. Sobald Gegner in Feuergefechte verwickelt werden, verschanzen sie sich gern in kleinen Selbstbau-Festungen. Einreißen lassen sich letztere am besten mit Explosivwaffen. Gewöhnliche Projektile richten dagegen nur bedingt Schaden an. Spieler, die sich im Einzugsgebiet des Sturms befinden, verlieren kontinuierlich Lebensenergie. Allerdings gibt es auch einen Vorteil: Da sich in der Sturmzone kaum jemand aufhält, wird man hier deutlich seltener in Gefechte verwickelt. Am Ende eines Matches gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wer Konfrontationen aus dem Weg gehen will, bleibt im Verborgenen. Auch geducktes Laufen hilft, da es deutlicher weniger Geräusche verursacht. Sobald Sie von einem Gegner eliminiert worden sind, endet die Runde. Sie dürfen den Rest der Partie jedoch mithilfe der Zuschauerkamera weiterverfolgen, was durchaus unterhaltsam und lehrreich sein kann.

Fortnite ist ein Battle-Royale Spiel. Das Ziel ist es, als Spieler möglichst lange zu überleben. Die Teilnehmer bekommen für gute Platzierungen und Eliminierungen von Gegnern Punkte. Sowohl im Einzel- als auch im Duo-Wettbewerb werden sechs Runden gespielt, in denen die Spieler möglichst viele Punkte sammeln müssen. "Bugha" kam am Ende auf 59 Punkte. Damit hatte er fast doppelt so viele wie "Psalm" (33) und "EpikWhale" (32). Bester Deutscher Spieler wurde Jan "Fwexy" Kaur auf Platz 31.

Europäer gewinnen Duo-Wettbewerb

Bereits am Vortag war die Entscheidung im Duo-Wettbewerb gefallen. Der 17 Jahre alte David "Aqua" W. aus Österreich hatte an der Seite des 16 Jahre alten Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen aus Norwegen triumphiert. Das Duo sicherte sich ebenfalls eine Gewinnprämie von 3 Millionen US-Dollar, muss sie jedoch teilen.

Im ansonsten nordamerikanisch dominierten Wettbewerb ging auch der zweite Platz an die Europäer Jaden "Wolfiez" Ashman aus Großbritannien und der Niederländer Dave "Rojo" Jong. Als bester Deutscher landete Fabian "Derox" Real mit seinem Partner Calum "Itemm" MacGillivray aus Schottland auf dem achten Platz. Dafür bekamen die beiden ein gemeinsames Preisgeld in Höhe von 375.000 US-Dollar (337.000 Euro).