Klare Niederlage gegen Djokovic Struff verpasst Viertelfinale der French Open

Jan-Lennard Struff hat im Achtelfinale der French Open gegen Novak Djokovic 3:6, 2:6, 2:6 verloren. Nach 1:33 Stunden verwandelte der Weltranglisten-Erste seinen ersten Matchball. Dennoch steht Struff am Montag erstmals in seiner Karriere unter den Top 40 der Welt.

Djokovic trifft im Kampf um den Einzug in das Halbfinale auf Alexander Zverev oder Fabio Fognini. (Verfolgen Sie die Partie im Liveticker auf SPIEGEL ONLINE).

Bei leichtem Nieselregen über dem Hauptplatz Philippe Chatrier hielt Struff nach zuvor drei bemerkenswerten Siegen zunächst gut mit, konnte ab Mitte des ersten Satzes aber oft nur noch reagieren. Djokovic spielte in den wichtigen Phasen des Matches stabiler und präziser, Struff unterliefen Fehler.

Djokovic steht damit als erster Spieler zum zehnten Mal nacheinander im Viertelfinale von Roland Garros. Der 32 Jahre alte Serbe könnte in Paris zum zweiten Mal die vier Grand Slams in Folge gewinnen. Dazu fehlt ihm nach den Siegen in Wimbledon, bei den US Open und bei den Australian Open nur noch sein zweiter Erfolg in Roland Garros nach 2016. Mit Boris Becker als Coach war Djokovic ein solcher Karriere-Grand-Slam zum ersten Mal 2015/2016 gelungen. Damals hatte er ihn ebenfalls in Paris vollendet.