Marketa Vondrousova ist zum ersten Mal ins Finale der French Open eingezogen. Die 19 Jahre alte Tschechin entschied das Halbfinale gegen die britische Tennisspielerin Johanna Konta 7:5, 7:6 (7:2) für sich. Die favorisierte Konta hatte gegen die ungesetzte Vondrousova im ersten Satz beim Stand von 5:3 zwei Satzbälle, verlor aber trotzdem noch den Durchgang - und nach 1:45 Stunden auch die Partie.

"Es war ein sehr schweres Match heute, ich bin froh, dass ich nicht nervös geworden bin. Ich bin total happy", sagte Vondrousova. Im Endspiel am Samstag trifft die Nummer 38 der Welt auf Ashleigh Barty. Die an Nummer acht gesetzte Australierin gewann gegen die 17 Jahre alte Amanda Anisimova 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 und beendete damit in einem kuriosen Match die überraschende Siegesserie der Amerikanerin, die im Viertelfinale noch Titelverteidigerin Simona Halep geschlagen hatte.

Barty hatte im ersten Satz bereits 5:0, 40:15 in Führung gelegen, dann aber die nächsten sechs Spiele verloren. Im zweiten Satz lag sie schnell 0:3 zurück, gewann daraufhin jedoch die folgenden sechs Spiele. Am Ende brachte nach 1:53 Stunden der sechste Matchball die Entscheidung.

Vondrousova und Barty standen zuvor noch nie bei einem der vier großen Turniere im Finale. Die beiden bisherigen Vergleiche hat Barty gewonnen, auf Sand haben Vondrousova und Barty allerdings noch nie gegeneinander gespielt.